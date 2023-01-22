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Общество22 января 2023 6:45

Красноярские автомобилисты в сорокоградусные морозы организовали бесплатную помощь всем, кто не смог завести машину

В паблике под отдельным постом можно попросить «прикурить» авто, вытащить из сугроба и прочее
Юлия КОВАЛЬ
Юлия КОВАЛЬ
Многие водители не смогли завести автомобили в морозы

Многие водители не смогли завести автомобили в морозы

Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярское автомобильное сообщество «Автойкайф» в соцсетях уже второй день организовывает пост помощи для всех водителей, попавших в беду во время сорокоградусных морозов. В отдельном посте можно попросить «прикурить» автомобиль, вытащить из сугроба и помочь решить другие небольшие проблемы, связанные с автомобилем.

Все происходит на безвозмездной основе – люди откликаются на просьбы о помощи просто по душевной доброте.

- Я вчера съездил и помог завестись трем автомобилям. Просто потому что у меня есть провода, я умею «прикуривать». Выбрал адреса в своем районе и помог ребяткам. Денег за это брать не стал, там делов на 5 минут. Но меня отблагодарили банкой с вареньем малиновым, было очень приятно, - рассказал «Комсомолке» автолюбитель Олег.

- Отклик был очень большой, очень круто, что столько людей отозвалось на пост помощи, пока будут серьезные минуса, будем продолжать, - комментирует организатор Валерий Пичурин.

Помочь другим водителям завести замерзший автомобиль в Красноярске или же попросить помощи можно по ссылке.

Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ