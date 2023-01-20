Горела квартира на 12 этаже Фото: МЧС по Республике Абакан

В Абакане произошел страшный пожар. На улице Маршала Жукова загорелся жилой дом. Подразделения пожарной охраны ликвидировали его по повышенному рангу вызова.

Как сообщает МЧС по Республике Хакасия, вероятно, загорелись вещи в комнате на 12 этаже. Со страшным огнем боролись 36 человек и 12 единиц техники. Площадь возгорания составила 12 квадратных метров.

Из горящего дома эвакуировали 87 человек, их которых 5 – дети. Еще 137 жильцов смогли выбраться сами.

Официальной информации о пострадавших нет, однако в СМИ просочилась информация о том, что во время происшествия пострадал один пожарный.

Причины возгорания предстоит выяснить дознавателям МЧС.

Напомним, в Лесосибирске произошел пожар, в котором погиб мужчина. В пресс-службе ГУ МЧС России по Красноярскому краю рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск, что сообщение на телефон экстренной службы поступило сегодня утром, 20 января, в 6:40 часов. Очевидцы сообщили, что полыхает двухквартирный деревянный жилой дом в переулке Рассветном. На место выехали 5 единиц техники и 18 человек личного состава.