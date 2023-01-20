В Лесосибирске произошел пожар, погиб мужчина

В Лесосибирске произошел пожар в квартире, погиб мужчина. Фото: МЧС

В Лесосибирске произошел пожар, в котором погиб мужчина. В пресс-службе ГУ МЧС России по Красноярскому краю рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск, что сообщение на телефон экстренной службы поступило сегодня утром, 20 января, в 6:40 часов. Очевидцы сообщили, что полыхает двухквартирный деревянный жилой дом в переулке Рассветном. На место выехали 5 единиц техники и 18 человек личного состава.

- В 7:32 пожар был локализован на площади 30 квадратных метров. Ликвидация была объявлена в 9:25 часов. Погиб один человек, мужчина. Предварительная причина пожара - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи, - прокомментировал представитель ведомства.

Спасатели отмечают, что увеличение пожаров в период низких температур - это печальная тенденция. Граждане перетапливают печи, подключают большое количество электроприборов, и тогда либо проводка не выдерживает, либо сами обогреватели неисправны.