В Красноярске на неделе резко потеплеет до -6 градусов Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске обещают потепление на рабочей неделе после морозных выходных. Прогноз составили синоптики GISMETEO.

В понедельник в Красноярске ожидается снегопад и ветер. Дневная температура составит -12 градусов, ночная около -17 градусов. Сила ветра составит 3-10 метров в секунду.

Во вторник и среду температура будет держаться на уровне -11-13 градусов. Дни будут снежные и ветреные, возможны порывы до 13 метров в секунду. Во вторник ночью похолодает до -17 градусов, а в среду до -19.

Однако в четверг днем резко потеплеет, днем синоптики обещают до -9 градусов. Ожидается переменная облачность с небольшим снегопадом. Сила ветра составит около 4-12 метров в секунду. Ночью будет около -9.

В пятницу днем воздух прогреется до -5 градусов. Солнце спрячется за тучами. В остальном погода не изменится: ветер останется порывистым, будет пасмурно и снежно. Ночью температура понизится до -9 градусов.