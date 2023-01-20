Стало чище! Мусора стало меньше!

Представьте себе товарный поезд, локомотив которого находится примерно в Ужуре, а последний вагон – в Красноярске. Вот такой огромный товарняк – длиной 278 километров с грузом в 267 тысяч тонн мусора – вывезли мусоровозы подрядчиков КРК из левобережной технологической зоны в 2022 году.

Много? Ещё бы! Но по сравнению с 2021 годом отходов стало меньше– тогда на полигоны отправили 284 тысячи тонн ТКО. На протяжении всего времени работы КРК в статусе регионального оператора количество вывозимого на полигоны мусора неуклонно росло – в среднем на 7% в год. Для сравнения: в 2020 году было вывезено 265 тысяч тонн ТКО, в 2019 – 249 тысяч тонн.

Прошедший 2022 год стал первым переломным годом, когда объемы ТКО снизились.

«Количество вывезенных на полигон отходов в 2022 году на 6% меньше, чем было в 2021 году, – отмечает директор «Красноярской рециклинговой компании» Дмитрий КУЗНЕЦОВ.

– Это обусловлено несколькими причинами. Во-первых, за 2022 год мы до минимума сократили количество размещенных в левобережной зоне больших восьмикубовых контейнеров (мульд), которые устанавливали как временное решение там, где не хватало современного контейнерного оборудования. Главный недостаток мульд – в них удобно выкидывать строительный мусор, который не относится к ТКО и подлежит отдельному вывозу. В стандартные мусорные контейнеры «строяк» выкидывать сложнее, поэтому в общем объеме ТКО строительного мусора стало меньше».

Уменьшению объемов ТКО способствовала и общероссийская тенденция снижения потребительской активности. Тренд на экономию наблюдается как в продуктовой, так и в непродовольственной рознице. Соответственно – меньше всевозможной упаковки, неиспользованных вовремя продуктов и старых вещей отправляется в мусорные контейнеры.

Снизить количество вывозимого на полигон мусора позволила и введенная в левобережной зоне система раздельного сбора и вывоза пластиковых и стеклянных отходов. В 2022 году было собрано и передано на переработку 285 тонн пластика.

«Безусловно, пока это не промышленный масштаб, но мы движемся в этом направлении, – говорит Дмитрий Кузнецов. –В прошедшем году было подписано концессионное соглашение на строительство в левобережной технологической зоне Красноярска современного мусоросортировочного комплекса мощностью 300 тысяч тонн. Это позволит сортировать весь объем собираемых на вверенной нам территории отходов и создать в левобережной зоне Красноярска замкнутую систему обращения с ТКО».

Формирование такой системы зависит и от самих жителей – например, в части ответственного отношения к мусору и сокращения числа несанкционированных свалок. Всего за 2022 год специалисты «Красноярской рециклинговой компании» заактировали 107 таких объектов с общим объемом отходов 839 куб. м. В адрес собственников земель, где обнаружены свалки, направили акты, уведомления и предписания. В итоге 103 свалки уже ликвидированы, ещё четыре участка будут приведены в порядок в ближайшее время. Всего же в 2022 году ликвидировано 219 несанкционированных свалок, в том числе 116 из числа выявленных с 2019 по 2021 год. Эти данные ещё раз подтверждают: в левобережной технологической зоне становится чище.

Об ответственном отношении к окружающей среде в целом и к вопросам утилизации отходов, в частности, неустанно говорят специалисты КРК и в рамках проводимых ими в школах левобережья Красноярска экологических уроков. В 2022 году на них побывало более 500 школьников младшей и средней школы.

«Наша компания участвует во всех экологических акциях, поддерживает волонтёров и проводит экоуроки с первого дня своей работы, – рассказал директор КРК Дмитрий Кузнецов. – Отрадно видеть, что с каждым разом на вопрос, у кого дома сортируют мусор, поднимается всё больше рук. И всё больше заявок на проведение уроков мы получаем – теперь уже нас приглашают не только в школы левобережной части Красноярска, но и в районы, где мы работаем».

Деятельность компании в сфере экологического просвещения в 2022 году также была отмечена и на федеральном уровне. Новый просветительский проект Инвестиционной группы «РВМ Капитал» и «Красноярской рециклинговой компании» (входит в Группу «РВМ Капитал») – «Цикл видеороликов «Живи экологично!» – стал победителем Национальной экологической премии Медиагруппы «Комсомольская правда» в номинации «Экопредприятие-2022».