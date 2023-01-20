Победители олимпиады «13 элемент. Alхимия будущего» получат дополнительные баллы для поступления в вузы

Участвовать во Всероссийской олимпиаде РУСАЛа «13 элемент. Alхимия будущего» приглашают учеников 8-11 классов. Для участия в отборочном этапе олимпиады необходимо зарегистрироваться на портале career.enplusrusal.ru и подать заявку в разделе «Проекты» до 27 января 2023 года.

Все школьники, прошедшие отборочный этап конкурса, получат не только знания о профессии металлург и классные эмоции от интеллектуальных состязаний, но и сертификаты участников.

Победителям олимпиады гарантированы ценные подарки и, главное, дополнительные баллы для поступления в ВУЗы. В первую очередь – в СФУ (в том числе Хакасский технический институт), ИРНИТУ, ВолгГТУ, УГГУ, СибГИУ.

Дополнительные баллы учитываются как индивидуальные достижения абитуриентов при приеме на обучение в вузах-партнерах по направлениям «бакалавриат» и «специалитет».

– «13 элемент. Alхимия будущего» – это особенный конкурс, подчеркивающий значимость инженерного творчества, науки, важность профессии металлурга. Перспективные ребята после обучения в вузах стали сотрудниками компании. Наша Олимпиада – шанс для учеников, которые мыслят критично и ценят научный подход, который ведет к прогрессу и развитию. Поэтому призываю учащихся 8-11классов, если вы еще не стали участниками олимпиады «13 элемент», но чувствуете свои силы и желание в будущем построить отличную карьеру, заходите на сайт конкурса и регистрируйтесь, – отметила Наталья Альбрехт, заместитель генерального директора по управлению персоналом компании РУСАЛ.

Наша справка

Олимпиада «13 элемент. Alхимия будущего» проходит с 2011 года. Цель - выявление и поддержку талантливых школьников 8-11 классов, увлеченных естественнонаучными предметами (физика, математика, информатика, химия). В конкурсе также участвуют и учителя – кураторы.

Олимпиада входит в перечень интеллектуальных и творческих конкурсов Министерства просвещения России.