В Красноярске суд запретил «Сибиряку» застраивать территорию комбайнового завода Фото: Мария ЛЕНЦ

Арбитражный суд Красноярского края поддержал позицию прокуратуры и запретил застраивать территорию бывшего комбайнового завода, возводить ЖК «Новоостровский». Амбициозные планы компании «Сибиряк» придется поставить на «стоп».

Еще в конце 2022 года прокурор края Роман Тютюник заявил, что направлен иск об истребовании из незаконного владения земельных участков на территории бывшего Красноярского завода комбайнов. Претензии не к самому застройщику, причина в том, что земли были переданы ему с нарушениями. Если говорить простым языком, земельные участки общей площадью 658 057 квадратных метров (именно столько было передано в собственность ООО «Новоостровский» и ООО «Специализированный застройщик Жилой комплекс «Новоостровский») изначально принадлежали государству, а не муниципалитету. Поэтому город не имел юридических полномочий продавать федеральную землю. Нарушения были допущены как раз в процессе приватизации земель заводом.

В ведомстве добавили, что изначально поводом для прокурорской проверки застройки территории завода стало отсутствие в проектной документации группы компаний «Сибиряк» планов на строительство объектов социальной инфраструктуры – школы, детских садов, поликлиники. То есть ЖК «Новоостровский» должен был повторить сценарий многих жилых комплексов в Красноярске, когда застройщик на словах обещает построить микрорайон мечты со всей инфраструктурой, а на самом деле возводит максимальное количество квадратных метров жилья. А новоселы потом требуют у властей города: «А где садики? Где школа? Нам же обещали».

Часть территории уже освоено Фото: Мария ЛЕНЦ

«Сибиряк» неоднократно высказывался о намерении построить одновременно с возведением жилого комплекса социальные объекты, однако на сегодняшний день такие проекты на бумаге не закреплены, что вызывает нашу обеспокоенность, а будут ли эти обещания исполнены» - рассказали в ведомстве еще в декабре 2022 года, когда и был направлен иск в Арбитражный суд.

Когда прокурорские эксперты углубились в изучение документов, нашли там много интересного для себя.

Закономерный вопрос: а как быть тем, кто уже выкупил квартиры в возведенных многоэтажках? Народ занервничал: квартиры тут недешевые, однушки – от трех-четырех миллионов рублей, потому что в центре города. В прокуратуре пояснили: дольщики не утратят право собственности на свои уже выкупленные квартиры.