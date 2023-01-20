В Красноярске выберут лучшую концепцию реконструкции Театра оперы и балета Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске 1 декабря 2022 года стартовал конкурс на разработку концепции реконструкции Театра оперы и балета. Зданию скоро будет полвека, оно было построено в 1966 – 1976 годах и нуждается в обновлении. Устраивая конкурс, организаторы планировали привлечь как можно больше идей. Им это удалось: было подано 34 заявки. 33 заявки зарегистрированы. В числе претендентов – ведущие красноярские, российские и зарубежные архитектурные бюро и их объединения (консорциумы). В финал вышли 10 проектов, накануне, 19 января состоялась их презентация. А победителя назовут 20 апреля. Главный приз составит 1,5 миллиона рублей, за второе место – миллион рублей и за третье – 500 тысяч рублей.

По словам главного архитектора Красноярского края, возглавившего жюри, Константина Шумова, на конкурс заявились лидеры отрасти, которые имеют и богатый опыт, и высочайшую квалификацию, и десятки реализованных на практике идей. И что немаловажно – они ориентируются не только в архитектурных и художественных решениях, но и в технической начинке театра, то есть в оборудовании, в акустике.

От лица представителей театра выступила его директор Светлана Гузий, она подчеркнула, что труппа и зрители хотят видеть театр современным, изящным и отражающим дух искусства. Чтобы в нем было уютно и работать артистам, и наслаждаться искусством зрителям.

Добавим, что конкурс проводится при финансовой поддержке компании «Норникель».