Участник спецоперации из Хакасии: «Мама мной гордится»

Алексей Фото: из личного архива

Мелкие осколки в ноге останутся на всю жизнь, но главное, двигаться ему это не мешает. Он участвовал в штурме Красного Лимана и в боях под Лисичанском (после одного из них он получил благодарность Президента России). Подробностями не делится. Нельзя, - но некоторыми вещами поделился с «КП-Красноярск». Так, ему довелось участвовать в освобождении Лимана. Наши солдаты спасали мирных жителей, делились с ними своими пайками, вещами. Все, что было, никогда не забудется, некоторые моменты – особенно, говорит он.

- Я вытаскивал товарища (назовем его Александр) с поля боя. Сражались за город Соледар, и он погиб. Хороший парень из моей группы. Сказать «был» язык не поворачивается. Не смог я бросить его тело. Территория, где он лежал, простреливалась. Пришлось выбираться за ним ночью. Образовался гололед. Труп примерз к земле. Я какое-то время возился – отрывал его ото льда. Потом начал тащить по узкой тропинке. И в темноте напоролся на «растяжку». Кое-как, на «автопилоте», дополз с погибшим до своих. И сразу упал. Пришлось меня эвакуировать. Осколочное ранении ноги. Лечение, отпуск. Маленькие осколки вытаскивать не стали, рисковано, они глубоко. Я и не хотел, чтобы мне ногу разворотили. Пришлось бы долго восстанавливаться. Возможно, хромать. Посоветовался с врачами и решил, что так будет лучше.

Алексей - пулеметчик. Мирной специальности он не имеет: сразу после школы пошел в армию, а потом – служить по контракту. Это было в марте 2022 года, уже во время спецоперации. Вспоминает, что оттягивать важное решение и в мыслях не было: «Стране понадобилось, чтобы защищали ее интересы, и я пошел».

Свое будущее видит только в армии, говорит, что не создан для существования «на гражданке»: «В армии совсем другие люди и общение. Настоящие товарищи и настоящая жизнь». В идеале он хотел бы получить высшее образование (например, в военной академии) и стать офицером.

Как относятся дома к его решению? С пониманием: «У меня только мама. Сильно переживала, конечно, но не останавливала. Понимает, что дома меня не удержать. Уже смирилась. А сейчас она мной гордится».