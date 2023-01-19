В Красноярском крае проживают 147 национальностей Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае специалисты насчитали 147 национальностей. Об этом сообщает Красстат со ссылкой на итоги Переписи населения-2020, которая из-за пандемии ковида проходила в 2021 году.

Так, самым многочисленным народом в Красноярском крае являются русские – 93,6%, или около 2 382 000 человек. Со второго по шестое место расстановка следующая:

- татары – 19,4 тысяч (0,8%);

- таджики – 13 тысяч (0,5%);

- азербайджанцы – 11,7 тысяч(0,5%);

- украинцы – 11,6 тысяч (0,5%);

- киргизы – 10,7 тысяч (0,4%) .

Кроме того, в Красноярском крае проживают кеты (911 человек), нганасаны (663 человека), селькупы (314 человек), энцы (195 человек), шорцы (100 человек), чулымцы (145 человек), эвены (20 человек).

В Хакасии национальностей чуть меньше – 107. Самые многочисленные – русские 56 325 человек (82,1%), второе место занимает население коренной национальности – хакасы – 55 144 человека (12,7%.). Значительно меньше немцев – 2831 человек(0,7%), тувинцев – 2051 человек(0,5%), украинцев – 1800 человек (0,4%), татар - 1590 человек(0,4%), шорцев - 1445 человек (0,3%).

В Туве ситуация иная. Здесь абсолютное большинство составляет коренной народ – тувинцы 279 789 чел (88,7%), русские на втором месте - 31 927 человек (10,1%). Всего в Туве проживают представители 73 национальностей.