Красноярским медикам с февраля 2023 предоставят новую выплату Фото: Мария ЛЕНЦ

Выплата медикам и врачам Красноярского края будет предоставлена с февраля 2023. Кому положена, ее размер и когда деньги начнут поступать «КП-Красноярск» рассказали в пресс-службе регионального Социального фонда России.

Кто получит новую выплату медикам в Красноярском крае 2023

- медработники первичного звена (врачи-терапевты, участковые врачи-терапевты, врачи-педиатры, участковые врачи-педиатры, врачи общей практики;

- медработники центральных, районных, участковых больниц;

- работникам станций и отделений скорой помощи.

Размер новой выплаты медикам в Красноярском крае 2023

Медики получат от 4,5 до 18 тысяч рублей – в зависимости от категории медработника и вида медучреждения.

Выплаты медикам будет осуществлять Социальный фонд РФ на основе данных полученных от медицинских организаций. Каждый месяц учреждения должны готовить реестр работников, претендующих на получение такого вида материальной поддержки. В реестре помимо данных о работнике должен указываться размер доплаты и информация, по которой она рассчитывалась.

Как получить новую доплату медикам в Красноярском крае 2023

Как сообщает замуправляющего ОСФР по Красноярскому краю Елена Лапко, самим врачам и другим медикам ничего делать не надо. Выплату они получат через 7 рабочих дней получения Социальным фондом данных от медучреждения.

Деньги поступят на счет, который указала медицинская организация. Первые поступления (за январь) медики получат в конце февраля 2023.