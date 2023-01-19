В ДТП на трассе Красноярского края серьезно пострадал директор Лесосибирского филиала Университета Решетнева Александр Чижов

Фото: ЧП Лесосибирск

На трассе «Красноярск-Енисейск» 17 января произошло серьезное ДТП между автомобилем Toyota Camry и Honda Stepwgn. Как сообщают в ГИБДД, два человека погибли, еще 7 пострадали. Среди получивших тяжелые повреждения – директор Лесосибирского филиала Университета Решетнева Александр Чижов и его супруга. Информацию об этом подтвердили в университете.

Фото: ЧП Лесосибирск

Известно, что Toyota ехала из Красноярска в Енисейск, выехала на встречку, где столкнулась с Honda. В итоге две пассажирки автомобиля Honda скончались на месте от полученных травм. Еще семеро пассажиров в состоянии разной степени тяжести были доставлены в КГБУЗ «Большемуртинская РБ».

Фото: ЧП Лесосибирск

Прокуратурой Большемуртинского района организована проверка по установлению причин и условий произошедшего ДТП.

Сейчас Александру Чижову и его супруге требуется срочное переливание крови. Жителей Лесосибирска и Красноярска родные семейной пары просят о помощи: необходимо сдать кровь любой группы и резус-фактора – в банке произведут обмен на требуемый донорский материал.

Всех желающих помочь просят обратиться по адресам:

Лесосибирский филиал Красноярского краевого центра крови № 1

г.Лесосибирск, ул.Привокзальная,д.73.

тел. +7(39145)6-53-43

+7(39145)6-35-28

Краевое государственное казенное учреждение здравоохранения «Красноярский краевой центр крови № 1»

г.Красноярск,

ул. Партизана Железняка,

Административный корпус - д. 3-«м»,

Лабораторный (донорский) корпус - д. 3-«з»

тел. +7(391)2-200-609

При донации нужно обязательно отметить, что кровь сдается для Чижовой Марины Александровны и Чижова Александра Петровича, находящихся сейчас Краевой клинической больнице в отделении реанимации номер 7.