В ДТП на трассе Красноярского края серьезно пострадал директор Лесосибирского филиала Университета Решетнева Александр Чижов

Фото: ЧП Лесосибирск
На трассе «Красноярск-Енисейск» 17 января произошло серьезное ДТП между автомобилем Toyota Camry и Honda Stepwgn. Как сообщают в ГИБДД, два человека погибли, еще 7 пострадали. Среди получивших тяжелые повреждения – директор Лесосибирского филиала Университета Решетнева Александр Чижов и его супруга. Информацию об этом подтвердили в университете.
Фото: ЧП Лесосибирск
Известно, что Toyota ехала из Красноярска в Енисейск, выехала на встречку, где столкнулась с Honda. В итоге две пассажирки автомобиля Honda скончались на месте от полученных травм. Еще семеро пассажиров в состоянии разной степени тяжести были доставлены в КГБУЗ «Большемуртинская РБ».
Фото: ЧП Лесосибирск
Прокуратурой Большемуртинского района организована проверка по установлению причин и условий произошедшего ДТП.
Сейчас Александру Чижову и его супруге требуется срочное переливание крови. Жителей Лесосибирска и Красноярска родные семейной пары просят о помощи: необходимо сдать кровь любой группы и резус-фактора – в банке произведут обмен на требуемый донорский материал.
Всех желающих помочь просят обратиться по адресам:
Лесосибирский филиал Красноярского краевого центра крови № 1
г.Лесосибирск, ул.Привокзальная,д.73.
тел. +7(39145)6-53-43
+7(39145)6-35-28
Краевое государственное казенное учреждение здравоохранения «Красноярский краевой центр крови № 1»
г.Красноярск,
ул. Партизана Железняка,
Административный корпус - д. 3-«м»,
Лабораторный (донорский) корпус - д. 3-«з»
тел. +7(391)2-200-609
При донации нужно обязательно отметить, что кровь сдается для Чижовой Марины Александровны и Чижова Александра Петровича, находящихся сейчас Краевой клинической больнице в отделении реанимации номер 7.