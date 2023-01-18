На неизвестного, разбившего стекла машины с буквами Z и V в Красноярске, завели уголовное дело

Фото: Светлана Шарапова

В Красноярске в ночь на 16 января неизвестный разбил несколько стекол автомобиля, на которых была нанесена символика СВО на Украине – наклейки букв Z и V. Как рассказала «Комсомольской правде-Красноярск» владелица машины Светлана Шарапова, она обратилась в полицию с заявлением. Там было заведено уголовное дело по статье «умышленное уничтожение или повреждение имущества» в отношении неизвестного лица.

Фото: Светлана Шарапова

Светлана обнаружила своё авто разбитым ранним утром – ночью никаких шумов она не слышала.

Фото: Светлана Шарапова

- Неприятелей у меня нет, я живу со всеми дружно. Раньше ничего подобного ни со мной, ни с моим автомобилем не происходило. Я считаю, что эти действия квалифицируются, как дискредитация действий Вооруженных Сил РФ, - рассказывает «Комсомолке» владелица машины.

Удары были сделаны явно чем-то тяжелым – на фото видно, что стекла не просто треснули, они зияют большими отверстиями. И точно в тех местах, где были наклейки с символикой СВО.

Фото: Светлана Шарапова

- Удары были спланированы и каким-то тяжелым орудием совершено преступление. С собой принес, ударил и унес... Явно специально, а не просто хулиганство, - считает Светлана Шарапова.

В пресс-службе МВД «КП-Красноярск» подтвердили, что уголовное дело заведено. Сейчас полиция занимается выяснением всех обстоятельств. Сотрудники собирают улики, ищут свидетелей, видеозаписи и прочее.