В шахтерской столице Красноярского края прошел городской квест по теме энергосбережения и экологии

В Бородино состоялся городской квест в поддержку Всероссийского фестиваля экологии и энергосбережения #ВместеЯрче.

Участниками квеста стали волонтеры бородинских предприятий, активисты Молодежного центра и Народного университета "Активное долголетие". Инициатором проведения городского экологического мероприятия выступила СУЭК.

"Энергосбережение – одна из главных задач, которая стоит перед современным обществом с его ускоряющимся темпом жизни, большим количеством приборов, технологий. Фестиваль же позволяет получить новые знания, как, не отставая от времени, оставаться внимательным к природе, бережливым", - открыл мероприятие заместитель главы Бородино Александр Морозов.

"Отрадно, что фестиваль #ВместеЯрче сегодня приобрел общегородское значение, потому что ответственное отношение к окружающей среде – наша общая забота", - подчеркнул заместитель главного инженера Бородинского разреза СУЭК Константин Гапонов.

Маршрут квеста пролегал через знаковые общественные пространства – Городской музей, Музей-аллею истории Бородинского разреза, модернизированную городскую библиотеку имени М.Ю. Лермонтова, парк Дворца культуры и другие. Везде участников ожидали задания, связанные с экологией и энергосбережением – от простых правил энергосбережения в быту до знакомства с экологическими программами компании. За успешное выполнение заданий команды получали буквы, из которых в завершении квеста в формате флешмоба сложили слова #ВместеЯрче.

"Мне не безразлично все, что происходит в нашем городе, все, что настраивает на позитив. Посетить в отличной компании молодежи, людей "серебряного" возраста популярные места, вспомнить простые правила – как экономить электроэнергию, воду, – это здорово! К тому же погода сегодня замечательная!" - говорит участница квеста, специалист горного участка № 2 "Вскрышной" Бородинского разреза Мзия Заридзе.

"Отличное мероприятие – затрагивает актуальные темы. Здесь в легкой, игровой форме каждый открыл для себя что-то новое, - делится впечатлениями еще одна участница квеста, ветеран, слушатель народного университета "Активное долголетие" Тамара Ветрова. - Хочется отметить, что молодежь у нас много знает и об энергосбережении, и об экологии, – это очень радует!"

Фестиваль экологии и энергосбережения #ВместеЯрче проходит более чем в 70 российских городах с 2015 года. Отрадно, что угольщики участвуют масштабной акции практически с самого ее старта. И с каждым годом вовлекают в свои экомероприятия все больше сторонников ответственного потребления энергоресурсов и бережного отношения к природе – в детских садах, школах и техникумах проводят занимательные уроки энергосбережения, организуют экскурсии на предприятия компании, ставят флешмобы с молодежью из трудовых отрядов. Как нам рассказали инициаторы городского квеста и гости праздника, экологические мероприятия компании выходят далеко за рамки акции #ВместеЯрче - только с начала этого года на предприятиях СУЭК в Красноярском крае прошло уже более 10 подобных мероприятий.