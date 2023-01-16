Красноярскую постановку балета «Катарина, или Дочь разбойника» покажут на сцене Большого театра

Фото: Александр Паниотов

Балетную постановку «Катарина, или Дочь разбойника» театра оперы и балета им. Д.А. Хворостовского во второй раз покажут на Исторической сцене Большого театра в Москве. Как рассказали в правительстве края, показ состоится 21 марта в рамках фестиваля «Золотая Маска».

Примечательно, что спектакль «Катарина» первым показал российским зрителям Красноярский театр оперы и балеты за последние 100 лет. Балет имеет сразу 10 номинаций фестиваля «Золотая Маска».

- Символично, что в далеком 1850 году одна из первых премьер «Катарины» в России состоялась именно в Большом театре, — отметил министр культуры края Аркадий Зинов.

Ближайшие показы в Красноярске пройдут 4 и 5 марта.

«Катарина» претендует на главную театральную награду страны в 10 номинациях:

балет/спектакль;

балет–современный танец/работа дирижёра (Иван Великанов);

балет-современный танец/женская роль (Елена Свинко);

балет-современный танец/мужская роль (Матвей Никишаев и Марчелло Пелиццони);

балет-современный танец/работа балетмейстера-хореографа (Сергей Бобров, Юлиана Малхасянц);

работа композитора в музыкальном театре (Пётр Поспелов);

работа художника в музыкальном театре (Альона Пикалова);

работа художника по костюмам в музыкальном театре (Елена Зайцева);

работа художника по свету в музыкальном театре (Руслан Майоров).

Для справки

«Катарина, или Дочь разбойника» – балет из наследия выдающегося хореографа, либреттиста, автора знаменитой «Жизели» Жюля Перро. История этого балета началась 3 мая 1846 года в Королевском театре Лондона, продолжилась в 1848 году в миланском La Scala, где партию Катарины танцевала Карлотта Гризи – выдающаяся танцовщица и муза Жюля Перро. Вскоре «Катарину» увидели и в России. Постановкой 1849 года на сцене Большого театра Петербурга (таким было первое название Мариинского театра) занимался сам автор, вскоре приглашенный на должность главного хореографа. Годом позже спектакль перенесли на сцену Большого театра Москвы.

Музыкальный материал для постановки Красноярского театра оперы и балета был найден в Риме, в Милане и в Большом театре. Используется и музыка из других произведений Пуни, которые включались в «Катарину».