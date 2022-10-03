Жителя Красноярска будут судить за жестокие убийства пожилых женщин

Скриншот из видео СК по Красноярскому краю

В Красноярске до суда дошло дело местного жителя, обвиняемого в разбое и убийстве двух пенсионерок. Об этом сообщает СК по Красноярскому краю.

Все началось 6 июня 2022 года, когда 32-летний парень представившись соседом постучал в дверь 72-летней красноярки, проживавшей в квартире на Спортивной. Мужчина заявил, что у него дома протекли трубы, и теперь он хочет посмотреть, нет ли таких проблем у женщины.

Не заметившая ничего подозрительного пенсионерка открыла дверь «соседу». Тот не выглядел угрожающей и спокойно прошел внутрь жилища. Однако подобрав момент, когда пенсионерка отвлеклась, он набросился на женщину и начал избивать ее металлическим уголком и гаечным ключом. После того, как хозяйка квартиры скончалась, он забрал с собой телевизор, компьютер, два мобильных телефона и 40 тысяч рублей наличкой.

Вскоре подозреваемого задержали и завели два уголовных дела. Но оказалось, что подобное преступление для красноярца не первое. Он признался, что 21 июля 2015 года пришел к 79-летней женщине на улице Энергетиков. С ней он расправился не менее жестоко: придушил веревкой, а затем утопил в ее же ванной. Из квартиры он украл телевизор, транспортную карту и деньги. Тело обнаружил сын красноярки, убийце же удалось скрыться.

Так, в октябре дело мужчины дошло до суда. Ему грозит пожизненное лишение свободы.

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