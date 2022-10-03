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Происшествия3 октября 2022 9:56

Жителя Красноярска будут судить за жестокие убийства пожилых женщин

Ему грозит пожизненное заключение
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
Скриншот из видео СК по Красноярскому краю

Скриншот из видео СК по Красноярскому краю

В Красноярске до суда дошло дело местного жителя, обвиняемого в разбое и убийстве двух пенсионерок. Об этом сообщает СК по Красноярскому краю.

Все началось 6 июня 2022 года, когда 32-летний парень представившись соседом постучал в дверь 72-летней красноярки, проживавшей в квартире на Спортивной. Мужчина заявил, что у него дома протекли трубы, и теперь он хочет посмотреть, нет ли таких проблем у женщины.

Не заметившая ничего подозрительного пенсионерка открыла дверь «соседу». Тот не выглядел угрожающей и спокойно прошел внутрь жилища. Однако подобрав момент, когда пенсионерка отвлеклась, он набросился на женщину и начал избивать ее металлическим уголком и гаечным ключом. После того, как хозяйка квартиры скончалась, он забрал с собой телевизор, компьютер, два мобильных телефона и 40 тысяч рублей наличкой.

Вскоре подозреваемого задержали и завели два уголовных дела. Но оказалось, что подобное преступление для красноярца не первое. Он признался, что 21 июля 2015 года пришел к 79-летней женщине на улице Энергетиков. С ней он расправился не менее жестоко: придушил веревкой, а затем утопил в ее же ванной. Из квартиры он украл телевизор, транспортную карту и деньги. Тело обнаружил сын красноярки, убийце же удалось скрыться.

Так, в октябре дело мужчины дошло до суда. Ему грозит пожизненное лишение свободы.

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