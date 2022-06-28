Житель Красноярска, забивший до смерти 72-летнюю женщину, признался в еще одном убийстве семилетней давности

Фото: СК

В Красноярске мужчина, 6 июня забивший до смерти металлической трубкой 72-летнюю женщину, признался в еще одном убийстве, совершенном в 2015 году. Как рассказали в СК, он также представился соседом, проник в квартиру и жестоко расправился с 79-летней краснояркой. Мужчине предъявлено обвинение по двум преступлениям.

Все произошло в июле 2015 года. Красноярец решил зайти к своей 79-летней матери и обнаружил её мертвой. Было заведено уголовное дело по статье «Убийство». Несмотря на весь процесс расследования, силовики не смогли выяснить, кто же совершил это преступление.

Через 7 лет при взаимодействии следователей и криминалистов ГСУ СК вместе с сотрудниками УУР ГУ МВД России по Красноярскому краю удалось все же раскрыть убийство.

Оказалось, что 31-летний мужчина, убивший в июне 2022 года 72-летнюю женщину, в июле 2015 также представился соседом и проник в квартиру к 79-летней красноярке. Он придушил женщину веревкой, а потом утопил в ванне. Затем вынес телевизор, 10 000 рублей и сбежал.

Жителю Красноярска предъявлено обвинение по статьям: «убийство двух лиц, сопряженное с разбоем» и «Разбой».

- В ходе допроса и проверки показаний на месте злоумышленник подробно рассказал об обстоятельствах совершенного преступления. Мужчина заключён под стражу. В настоящее время выполняются необходимые следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств совершенных преступлений, обвиняемый проверяется на причастность к совершению иных преступлений. Расследование уголовного дела продолжается, - пояснили в пресс-службе Следственного комитета.

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