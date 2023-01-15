В Красноярске после ночного снегопада вышли на улицы 74 единицы снегоуборочной техники Фото: Мария ЛЕНЦ

Синоптики прогнозировали осадки в Красноярске. И ошиблись только в одном – снег пришел с опозданием на сутки. Одних количество снега порадовало, ведь он закрыл городскую грязь и пусть ненадолго, но сделал улицы и дворы чистыми и белыми. Другим доставил неудобства – в первую очередь автомобилистам. Так что городские коммунальные службы выехали на дороги города и занялись устранением снега на проезжей части.

В администрации города рассказали, что всю ночь дорожная техника прометала городские магистрали, но снег их снова засыпал. Усугублял ситуацию и ветер, заметая только что убранные дороги.

- Но дорожники не опускают руки и продолжают прометание в режиме нон-стоп. Опасные участки подсыпают песчано-соляной смесью. Снег это опять засыпает, но зато на заранее обработанных пескосоляной смесью участках даже под снегом наледь уже не сможет образоваться. Соль просто не даст осадкам замерзнуть, а песок обеспечит безопасное сцепление с поверхностью.

В минувшую ночную смену работало 86 единиц техники. В день вышло 74 машины. После прометания основных магистралей дорожники будут убирать межквартальные проезды. Так же не остались без внимания тротуары. Их очищают и вручную, и с помощью техники.

Что касается снега во дворах – они находятся в ведении управляющих компаний.