Более 178 тысяч домохозяйств Красноярского края живут с уличным туалетом Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае более 178 тысяч домохозяйств обходятся с уличным туалетом. Такие данные опубликовал Росстат по результатам Всероссийской переписи-2020, которая проходила в 2021 году из-за пандемии ковида.

Результаты следующие:

- обычный туалет со смывом есть у 699 732 жителей края (67 545 – в частных домах, 625 619 – в квартирах и 6 568 – в коммуналках);

- уличный туалет – у 178 125 домохозяйств (98 999 – в частных домах, 78 351 в квартирах и 775 – в коммуналках);

- туалеты другого типа (включая биотуалеты) - 8 784 домохозяйства (4 727 – в частных домах, 4 008 – в квартирах и 49 – в коммуналках);

- туалет отсутствует вовсе – 3 093 домохозяйства (1 082 в частных домах, 1 980 – в квартирах, 31 – в коммуналках).

В Республике Тыва – туалет в жилище находится у 26 537 домохозяйств, на улице – 59 839 домохозяйств, с альтернативными туалетами живут 974 домохозяйства, совсем без туалетов – 509 домохозяйств. Это худший результат в Сибири.

В Хакасии стандартный туалет есть в 116 728 домохозяйствах, другого типа – 1 719 домохозяйств, уличные – 37 833 домохозяйства и туалет отсутствует – в 487 домохозяйствах.

Подробные данные здесь – в томе №11, таблице №4.

Для справки:

Домохозяйство - это совокупность лиц, проживающих в одном жилом помещении или его части, как связанных, так и не связанных отношениями родства, совместно обеспечивающих себя всем необходимым для жизни, полностью или частично объединяя или расходуя свои средства. Домохозяйство может состоять из одного человека, живущего самостоятельно и обеспечивающего себя пищей и всем необходимым для жизни.