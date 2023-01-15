В Красноярске на неделе ожидается изменчивая погода Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске на грядущей неделе ожидается изменчивая погода со снегопадами и ветром. Прогноз составили синоптики GISMETEO.

В понедельник в Красноярске днем будет пасмурно и снежно, температура составит -7 градусов. Ночью похолодает до -11 градусов. Сила ветра составит 5-14 метров в секунду.

Во вторник дневная температура не изменится, до -7 градусов, ночью – до -15. Ожидается порывистый ветер до 14 метров в секунду и снегопады.

В среду резко похолодает. Днем ожидается переменная облачность и небольшой снегопад, а температура составит -19 градусов. Ветер ослабнет почти до штиля. Ночью температура понизится до суровых -28 градусов.

В четверг и пятницу в Красноярск вновь придет потепление. Днем синоптики обещают около -11-14 градусов. В четверг ветер вновь поднимется – возможна метель. Но в пятницу стихнет. Ожидается несильный снегопад. Ночная температура составит -21 градусов и в четверг, и -27 в пятницу.