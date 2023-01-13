В Красноярском крае владелец лесопилки создал ОПГ, вырубил лес на 106 миллионов, избил лесничего металлической трубой и сжег машину пристава

В Красноярском крае владелец лесопилки создал ОПГ, вырубил лес на 106 миллионов, избил лесничего и сжег машину пристава Фото: Мария ЛЕНЦ

Прокуратура Красноярского края направила в суд уголовное дело о незаконной вырубке лесных насаждений на территории Абанского района на сумму свыше 106 миллионов рублей. В нем фигурируют восемь лиц, которые вступили в преступный сговор с целью набить свои карманы. Подробности «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе ведомства.

По версии следствия лес пилили в свой карман с февраля 2018 по сентябрь 2020 года. В состав преступной группы вошли: владелец местной лесозаготовительной организации (он был организатором), который сговорился с директором своей фирмы. Затем они привлекли лесничего и руководителя Абанского лесничества (с приставкой экс-). Плюс еще четыре человека, которые так или иначе причастны были к реализации преступных планов.

Лес валили под видом санитарных вырубок: готовились поддельные акты лесопатологических обследований, согласовывались разрешительные документы на зачистку. И вместо сухих и больных деревьев под пилу шли добротные крепкие сосны и лиственницы с ценной древесиной. Итого уничтожено более 41,4 тысяч деревьев.

Но это еще не все. В августе 2020 года организатор группы за деньги заказал двум лицам расправиться над лесничим, который узнал об этой схеме и начал проверку. Лесничего избили металлической трубой, он выжил, но вред его здоровью нанесен тяжкий.

Есть еще один пострадавший от рук организатора группировки. К 2019 году он накопил долгов по налогу, пеням и штрафам более 400 тысяч рублей. Судебный пристав ограничил его выезд за границу. В отместку подозреваемый заплатил 220 тысяч своим знакомым, которые облили горючим «Ленд Крузер» пристава и подожгли его. Ущерб на полтора миллиона.

- Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Абанский районный суд Красноярского края. В целях взыскания ущерба, причиненного указанными действиями, на имущество обвиняемых наложен арест стоимостью 149 миллионов рублей, - прокомментировали в пресс-службе краевой прокуратуры.