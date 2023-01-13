В красноярских теплицах зацветают городские пальмы. Стоп-кадр видео

На улице морозы, а в красноярских теплицах зацветают экзотические пальмы. Невероятно, но так и есть: в управлении зеленого строительства есть маленький островок тропического рая. Сотрудники организации поделились приятной новостью:

- Сейчас соцветия только набирают цвет. Скоро эти кукурузные зернышки превратятся в небольшие цветочки. Пальмы цветут не каждый год. Из 141 пальмы в этом году зацвели только 6. После цветения в искусственной среде плодов не образуется.

Вот такие есть пальмы - раскидистые Фото: Мария ЛЕНЦ

Немногие российские города могут похвастаться, что у них на улицах растут пальмы. В Сибири таких городов точно нет (но если вдруг ошибаемся – поправьте). Говорят, что появились они в Красноярске как символ любви. В начале 2000-х один городской чиновник решил сделать подарок любимой женщине и выписал для нее несколько пальм с юга. Деревья так понравились, что сотрудник администрации на совещании продвинул мэру Пимашкову такую идею, которую тот и согласовал. И уже в 2001 году на улицы города вывезли первые 8 деревьев в бочках. С тех пор экзотические пальмы и туи украшают скверы и площади города. Даже если эта история и выдумка, то, согласитесь, красивая.

Сегодня пальм уже 141, а вместе с ними в теплицах зимуют и 59 туй. Чтобы экзотические растения комфортно чувствовали себя в зимний период времени, в теплице поддерживается определенный температурный режим, не более 15 градусов. За несколько месяцев они приходят в себя, восстанавливаются от всех стрессов – городской пыли, вредных горожан (которые норовят то лист оторвать, то чешуйки на стволе поджечь). И подрастают на несколько сантиметров. А вывозят их на улицы, набережные и в скверы в мае, как только устанавливаются теплые температуры.