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Общество12 января 2023 23:00

В Красноярске на выходных потеплеет до -10 и пойдет снег

Рассказываем, какой будет погода в Красноярске на выходных 14-15 января 2023 года
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
В Красноярске на выходных потеплеет до -10 и пойдет снег

В Красноярске на выходных потеплеет до -10 и пойдет снег

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске на грядущих выходных ожидается потепление до -10 градусов. Прогноз составили синоптики GISMETEO.

В субботу 14 января в Красноярске дневная температура составит -10 градусов. Синоптики ожидают пасмурный день со снегопадом и сильным ветром, порывы могут составить до 14 метров в секунду. Ночью похолодает до -14 градусов.

В воскресенье ситуация сильнее не изменится. Днем будет те же -10 градусов. Снегопад не прекратится, а ветер не ослабнет. Ночью температура понизится до -13 градусов.

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