В Красноярске на выходных потеплеет до -10 и пойдет снег Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске на грядущих выходных ожидается потепление до -10 градусов. Прогноз составили синоптики GISMETEO.

В субботу 14 января в Красноярске дневная температура составит -10 градусов. Синоптики ожидают пасмурный день со снегопадом и сильным ветром, порывы могут составить до 14 метров в секунду. Ночью похолодает до -14 градусов.

В воскресенье ситуация сильнее не изменится. Днем будет те же -10 градусов. Снегопад не прекратится, а ветер не ослабнет. Ночью температура понизится до -13 градусов.