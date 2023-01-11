В Красноярске подвели итоги зимнего этапа конкурса по благоустройству

Победителей конкурса «Самый благоустроенный район города Красноярска» определили в трёх номинациях: «Лучший зимний двор жилого многоквартирного дома», «Лучшая зимняя витрина предприятия торговли и услуг» и «Самая благоустроенная зимняя территория предприятия и офиса».

Итоги мероприятия подводились отдельно в каждом районе Красноярска. Отрадно, что количество участников ежегодно увеличивается. Значит красноярцы любят свой город и готовы лично прилагать усилия, чтобы он был красивым и комфортным. Причем не только возле дома, но и на работе.

Так, в Свердловском районе экспертная комиссия единогласно признала «Лучшей зимней территорией предприятия и офиса» по-новогоднему украшенную территорию Красноярского цементного завода, а третье место присудила празднично оформленной входной группе комбината «Волна». Отметим, оба предприятия-призера — ООО «Красноярский цемент» и ООО «Комбинат «Волна» — дочерние общества АО «ХК «Сибцем».

Сотрудники комбината украсили вход в здание управления символами Красноярска – часовней и часами, сделанными из хризотилцемента. Работники «Красноярского цемента» оформили парковую зону перед заводоуправлением и столовой с помощью ярких фигур кролика, оленя, новогодних саней и елки. Подсвеченная огнями композиция была изготовлена силами представителей цеха технического обслуживания оборудования, автором дизайн-проекта выступила секретарь предприятия Анастасия Якимишина.

«В нашей компании работают неравнодушные люди, для которых важно не только вносить вклад в общее дело – выпуск качественного цемента, но и реализовываться в творчестве, удивлять и радовать других. Каждый декабрь все по мере возможности, в том числе в зависимости от своей загруженности, включаются в создание праздничной атмосферы на территории предприятия, – отмечает управляющий директор ООО «Красноярский цемент» Дмитрий Киреев. – Здесь, на промышленной площадке, мы проводим немало времени. Результаты совместного предновогоднего творчества украшают рабочие будни цементников, дарят позитивные эмоции и остальным горожанам».