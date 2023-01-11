«Мусорные» итоги праздничных выходных

Традиционно самые грязные дни – 2 и 3 января: именно в это время жители начинают активно избавляться от коробок, подарочных упаковок, «прошлогодней» еды. Следующий пик мусорной нагрузки приходится на 6 января, когда многие наводят порядки в своих домах перед Рождеством.

Для «Красноярской рециклинговой компании» эти новогодние каникулы уже пятые в статусе левобережного регионального оператора. Привычки красноярцев специалисты КРК уже хорошо изучили, поэтому в эти дни на рейс выходят четыре дополнительных мусоровоза – чтобы избежать мусорных завалов.

Отрадно, что в этом году отходов после новогодних выходных по сравнению с прошлым годом стало меньше – за 9 дней праздников из левобережной технологической зоны Красноярска вывезли 4,6 тысячи тонн мусора. Это на 700 тонн меньше, чем было в аналогичный период 2022 года, и почти на 4 тысячи тонн меньше, чем в 2021 году.

«В этом году мы радикально изменили подход к сбору ТКО. Если раньше на новогодние праздники, да и в целом чтобы избежать завалов, массово расставляли мульды, то с середины прошлого года стали их убирать. К началу 2023 года оставили буквально единицы, – рассказывает Дмитрий КУЗНЕЦОВ, директор «Красноярской рециклинговой компании». – Мульды мы ставили как временную меру в тех местах, где не хватало контейнеров, а в результате они стали настоящей проблемой, так как недобросовестные красноярцы стали свозить туда строительные отходы. В результате мульды были завалены так, что операторам мусоровозов приходилось сгребать мусор лопатами, чтобы спецтехника могла проехать и забрать ТКО. Отчасти с исчезновением строительного мусора мы связываем уменьшение количества отходов по итогам праздников в 2 раза».

Изменился по сравнению с прошлыми годами и состав крупногабаритных отходов. Если раньше люди выкидывали много мебели в хорошем состоянии, отходы от текущего ремонта, например, линолеум, межкомнатные двери, кафель, то в этом году, судя по содержимому контейнерных площадок, практически перестали обновлять свои квартиры и интерьер.

В частном секторе резко выросло количество золы, которую, несмотря на многочисленные просьбы властей и левобережного оператора, жители по-прежнему ссыпают сразу в контейнеры, не упаковывая предварительно в мешки. Удельный вес золы существенно выше веса многих других отходов. Попадая в контейнеры «насыпом», зола делает их неподъемными даже для мусоровозов. Предварительная упаковка в мешки снимает эту проблему, а также минимизирует риск возгорания контейнеров и спецтехники.

В целом, за минувшие новогодние каникулы мусоровозы «Красноярской рециклинговой компании» совершили почти 500 рейсов, обеспечивая своевременный вывоз ТКО со вверенной территории. В результате главы обслуживаемых «КРК» районов отметили, что серьезных жалоб от населения на качество оказываемой услуги не было.