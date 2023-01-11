Как прошли новогодние праздники для ЖКХ в Красноярском крае. Фото: krskstate.ru

Как отработали системы жизнеобеспечения в новогодние каникулы в Красноярском крае, как удалось справиться с нештатными ситуациями и готовы ли объекты ЖКХ к предстоящим морозам, которые уже пришли – эти вопросы обсудили на заседании президиума правительства края под председательством губернатора Александра Усса.

Как доложил главе региона министр промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства края Александр Ананьев, в этом году на объектах ТЭК и ЖХК с 1 по 8 января было зафиксировано 22 нарушения функционирования систем жизнеобеспечения.

Глава региона отметил, что в этом году жилищно-коммунальная система сработала наиболее устойчиво по сравнению с прошлым годом. Способствовала этому и должная подготовка – в 2022 году финансирование на ремонт объектов ЖКХ было увеличено. Но расслабляться рано, учитывая прогнозы синоптиков. А в предстоящем сезоне нужно сохранить объем финансирования на проведение ремонтных работ, при возможности даже увеличить их.

Самая большая неприятность произошла в поселке Приморск Балахтинского района, там в результате аварии 3 января остались без воды жилые дома и социальные объекты. Губернатор сразу же взял это на особый контроль. Власти и коммунальщики сориентировались, организовали ежедневный подвоз питьевой воды для жителей поселка из соседнего села Даурское. В доставке задействовано пять водовозов.

Особое внимание уделялось доставке воды социально уязвимым категориям граждан и многодетным семьям. Работа трех котельных обеспечивалась подпиткой от пожарных автоцистерн. А в это время аварийная бригада занималась устранением причины поломки. Перед тем, как запустить воду, систему водоснабжения продезинфицировали и получили официальное заключение санэпидемстанции о безопасности. Александр Усс лично побывал в поселке и проконтролировал, как выполнены все аварийно-восстановительные работы.

- Я хочу сказать слова благодарности прежде всего самим жителям за терпение и всем, кто в аварийном режиме обеспечивал систему водоснабжения, то есть обеспечил реальный подвоз. Ну и, естественно, тем, кто работал на ремонте, поскольку многие практически не уходили отсюда целую неделю, - отметил Александр Усс.

Добавим, что режим повышенной готовности не отменяется – синоптики прогнозируют низкие температуры не только на севере края. До минут тридцати, а где-то и ниже, ожидается в южных и центральных районах.