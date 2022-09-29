Первая пятилетка Александра Усса

Губернатор Красноярского края Александр Усс на севере региона. Фото: krskstate.ru

Это результат грандиозных планов и огромных усилий.

Набрали высоту

29 сентября 2017 года президент РФ назначил Александра Усса временно исполняющим обязанности губернатора Красноярского края. Намечая основные задачи, глава региона выделил главное - поэтапное снижение дефицита краевого бюджета, увеличение его доходов за счет наращивания инвестиционного потенциала, который на то время был почти на нуле. Это должно было стать основой для достойного поддержания социальной сферы и развития территорий.

- Наша стратегическая задача – сделать так, чтобы край набрал настоящую высоту, избавился от некоторой провинциальности. У нас мощные люди, сильнейшие природные ресурсы, крупные базовые предприятия. Нам надо подтянуть малый и средний бизнес, вдохнуть жизнь в села, - обозначил тогда Александр Усс.

В итоге – да, высоту набрали. Доходы консолидированного бюджета выросли в два раза (с 200 млрд рублей в 2017 году) и по итогам 2021 года достигли исторического рекорда – превысили 460 млрд рублей. Госдолг снизился вдвое – со 100 млрд в 2017 году до 50 млрд на конец этого года.

Край стал одним из наиболее финансово устойчивых регионов, его доходы уже несколько лет превышают расходы. Это превращается в понятные и ощутимые для каждого вещи – новые школы и садики, поликлиники и ФАПы; построенные сельские клубы и отремонтированные краевые театры, красивые и удобные скверы и парки, качественные дороги; поддержку многодетных семей, ветеранов, фермеров, садоводов, молодых специалистов.

Глобальные проекты

Финансовые успехи дались краю непросто. Еще несколько лет назад у нас практически не начинались крупные инвестиционные проекты – а они всегда являются двигателями экономики. Сейчас, через пять лет, мы гордимся, что именно здесь зародился комплексный инвестиционный проект «Енисейская Сибирь» - детище Александра Усса, получившее поддержку главы государства. КИП объединил 32 инвестпроекта на территории Красноярского края, Тувы и Хакасии общей стоимостью около 2 трлн рублей.

В комплексном инвестпроекте участвуют крупнейшие российские компании, которые помогут до 2027 года создать более 70 тыс. рабочих мест и направить в бюджет порядка 530 млрд рублей налоговых отчислений. Самые знаковые проекты касаются разработки Ванкорского нефтяного месторождения и Сырадасайского угольного месторождения на Таймыре, модернизации промышленных мощностей металлургических компаний. Жители и предприятия Приангарской зоны получат буквально «окно в новую жизнь» - Высокогорский автомобильный мост, самый северный на Енисее.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Высокие стандарты во всем

Самым ярким и масштабным событием этих лет стала, конечно, Универсиада-2019. Всемирные студенческие игры в Красноярске стали самыми масштабными по количеству участников, объединив более 3000 представителей 11 видов спорта из 58 стран. Эта Универсиада была признана FISU лучшей за всю историю Зимних студенческих игр.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Новый глава края пришел в самый разгар подготовки к событию – и за неполных полтора года красноярской команде удалось достроить и реконструировать 34 спортивных, медицинских, транспортных и других объектов.

В процессе кардинально изменился город Красноярск, который, по сути, стал 35-м и основным объектом Универсиады. Всего за один сезон удалось выполнить четырехлетнюю программу городского благоустройства, в которую вложили 9 млрд рублей – это колоссальные ресурсы. Появились новые современные общественные пространства, преобразился исторический центр, городские здания украсила архитектурная подсветка. Красноярцы с мужеством перенесли беспрецедентный дорожный ремонт.

Сразу после Универсиады губернатор дал команду - благоустройство и дорожный ремонт развернуть в сторону малых городов и поселков, а пример краевой столицы взять как образец. С новыми подходами за пять лет благоустроено более 300 общественных пространств – скверов, парков, набережных и свыше 2000 дворов в городах и сельских поселениях.

Место на карте

Универсиада также задала высокую планку и культурной жизни региона – ее концертная и развлекательная программа имела большой успех. С тех пор Красноярский край не сдает позиций и занимает заметное место в культурной жизни страны.

С 2019 года у нас проводится фестиваль Дмитрия Хворостовского — крупнейшее музыкальное событие, посвященное выдающемуся певцу и нашему земляку, куда ежегодно съезжаются оперные исполнители с мировыми именами. Учрежденный по инициативе Александра Усса и родителей певца, фестиваль сталновой российской музыкальной традицией.

Фото: Вадим КОФМАН

Также традиционно в столице края проходит фестиваль Юрия Башмета, фестиваль джаза Игоря Бутмана, Международный фестиваль искусств «Колокола», фестиваль мужских хоров, фестиваль театров кукол «Сибирь. Терра Магика» и многие другие.

В Красноярском крае при поддержке Александра Усса был создан Сибирский мужской хор, получила новую жизнь киноиндустрия. В 2021 году было подписано соглашение в области развития в крае кино- и телепроизводства, появилась кинокомпания «Сибирь Триикс Медиа». А в этом году завершился этап съемок сериала о золотой лихорадке «Красный яр», вышли в российский прокат фильмы красноярских режиссеров.

Кроме того, в 2022 году состоялись первые гастроли Красноярского театра оперы и балета им. Д.А. Хворостовского на главной академической сцене страны – исторической сцене Большого театра.

Сказано

Владимир ЛАНДЕ, главный дирижер и художественный руководитель Красноярского академического симфонического оркестра:

– Искусству, музыке, театру уделяется колоссальное внимание со стороны губернатора, правительства края. Мы с невероятной радостью получили финансирование на покупку новых инструментов – такого инструментария, как у нас, нет, пожалуй, ни в одном российском оркестре. Губернатор лично занимается фестивалем Хворостовского, фестивалем «Колокола», даже новогодняя программа находится под его пристальным вниманием. Это говорит не о контроле, а о личной мотивации. И я чувствую эту мотивацию постоянно – все находится под его патронажем и вниманием.

ПЯТЬ ЛЕТ В ЦИФРАХ и ФАКТАХ:

Финансы

Доходы консолидированного бюджета выросли в два раза и превысили 460 млрд рублей.

Госдолг края снизился в два раза: с 103,4 млрд рублей до 63 млрд рублей.

Последние три года бюджет исполняется с профицитом.

Инвестиции

В полтора раза вырос объем частных инвестиций в основной капитал – с 374 млрд до 552 млрд рублей.

На 25,9% вырос оборот организаций малого предпринимательства, объем инвестиций в секторе МСП вырос на 9 миллиардов рублей.

Занятость населения

Последние 4 года в крае самый низкий уровень безработицы в СФО.

Почти на 4,5 тысячи увеличилось количество ИП.

Численность занятых в экономике выросла на 38 тыс. человек и превысила 1,4 млн человек.

Социалка

Объем соцподдержки вырос в 2,5 раза: с 25 млрд рублей до 60 млрд рублей.

Появилось 18 новых школ, до конца 2022 года будет еще шесть.

Построено и реконструировано более 40 детских садов.

Построено и отремонтировано более 170 объектов здравоохранения - больниц, поликлиник, ФАПов.

Построено и отремонтировано около 120 объектов культуры.

Отремонтировано более 2,2 тыс. км автомобильных дорог.

Появилось более 460 единиц нового общественного транспорта – современных автобусов, троллейбусов и трамваев.

Жилье

Объемы строительства жилья выросли с 1 млнкв. метров до 1,3 кв. метров жилья.

Из аварийного жилья переселено 14,2 тыс. человек.

Выполнен капитальный ремонт в 5724 многоквартирных домах, где проживает более 730 тысяч человек.

ВАЖНО

По данным Всероссийской переписи населения 2020-2021, Красноярский край вошел в число 28 субъектов Российской Федерации, где численность населения увеличивается. Население выросло на 29 тысяч человек и составляет 2,857 млн человек, из них 1,2 млн – в городе Красноярске.

Кстати

Впервые в истории России

В Арктической зоне идет масштабная реновация северного города – в Норильске реализуется комплексный план социально-экономического развития до 2035 года. На реновацию жилья предусмотрено 66,8 млрд рублей.