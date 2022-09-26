Губернатор Красноярского края потребовал вернуть всех ошибочно мобилизованных домой

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Губернатор Красноярского края Александр Усс заявил, что всех мобилизованных ошибочно необходимо вернуть домой. На заседании призывной комиссии Усс отметил необходимость соблюдать все наложенные президентом ограничения – к примеру, не призывать студентов и не служивших. По словам губернатора, «в этом деле не должно быть кампанейщины».

– Если произошла ошибка и повестка пришла человеку, который не подпадает под критерии частичной мобилизации, нужно разобраться, извиниться и вернуть его домой. Необходим индивидуальный подход, – заявил Усс.

Губернатор также отметил, что в сборных пунктах должно быть организовано питание и прочие бытовые услуги, чтобы «достойно проводить» уезжающих на СВО призывников. Семьям мобилизованных Усс потребовал оказать поддержку через местные власти, службу соцзащиты и военно-патриотические организации.