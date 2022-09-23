В Красноярском крае с начала года от клещевого энцефалита скончались 5 человек Фото: Мария ЛЕНЦ

С начала 2022 года в Красноярском крае жертвами клещевого энцефалита стали 5 человек. Об этом сообщает глава регионального Роспотребнадзора Дмитрий Горяев.

В общей сложности с начала клещевого сезона было зафиксировано 12 167 случаев присасывания (14 003 – за аналогичный период 2021 года). При этом в 2022 году клещевым энцефалитом заболели 209 человек, из которых 5 скончались. В прошлом году было зафиксировано 98 случаев заболевания и 1 летальный исход.

При этом, по словам Горяева, заболеваемость не превышает среднегодовые значения. Кроме того, за последнюю неделю зарегистрировано 11 случаев присасывания паразитов. Сезон активности клещей в Красноярском крае близится к завершению.