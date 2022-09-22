В Красноярске в Академгородке скоро откроется новый детский сад с красивым видом на Енисей

В Красноярске в Академгородке скоро откроется новый детский сад. Фото: КРО «Единая Россия»

Совсем скоро, буквально в начале 2023 года, в Академгородке распахнет свои двери новый детский сад. А сдать его в эксплуатацию застройщик планирует в ноябре, чтобы коллектив успел все украсить, расставить мебель, разложить игрушки к приему воспитанников. Сейчас на строительной площадке вовсю идет работа, рабочие стараются поскорее вставить оставшиеся окна. Затем приступят к внутренней отделке помещений. Параллельно благоустраивается придомовая территория. Своей очереди рядом ждут домики, качели, горки и лесенки, их расставят на площадках.

Своей очереди ждут домики, качели, горки и лесенки. Фото: КРО «Единая Россия»

Это будет настоящий подарок для молодых семей с дошколятами, особенно тех, кто живет совсем рядом, в современных новостройках. Затраты составили более 280 миллионов рублей. Детский сад примет 300 ребятишек. Кирпичное здание площадью 4,9 тысяч квадратных метров рассчитано на 12 групп детей, в том числе на четыре ясельные группы для детей от 1,5 до 3 лет. По проекту на территории сделают спортивные и игровые площадки с игровыми комплексами с травмобезопасным резиновым покрытием. У входа в детский сад установят теневой навес для хранения колясок.

Идет благоустройство территории. Фото: КРО «Единая Россия»

А какой вид с высоты!

Сегодня, 22 сентября, ход строительства детского сада в Академгородке проверила группа представителей «Единой России» во главе с депутатом Госдумы Виктором Зубаревым. В партийный десант вошли представители местного отделения партии в Октябрьском районе, депутаты городского Совета. Добавим, что это уже не первая инспекция объектов социальной сферы в рамках Народной программы партии.

Строительную площадку посетили представители «Единой России». Фото: КРО «Единая Россия»

- Этот важный проект находится под особым вниманием органов власти. Детский сад должен сократить дефицит мест в детских учреждениях района. Наша общая задача – продолжать реализацию программ строительства детских садов, школ, капремонта образовательных учреждений. Делать все, чтобы наши дети получали образование в самых лучших условиях. Вместе с партийцами бываем на различных строящихся или ремонтируемых объектах Народной программы, чтобы в случае необходимости принять все необходимые меры для скорейшего завершения работ, - прокомментировал Виктор Зубарев.

А какой вид на Енисей! Фото: КРО «Единая Россия»

Заместитель секретаря местного отделения «Единой России» в Октябрьском районе Святослав Ноздрин отметил, что замечаний к темпам и качеству строительных работ ни у кого не возникло:

- Строители нас порадовали, потому что продемонстрировали четкую и слаженную работу. Порадовал сам объект – очень развитая инфраструктура и вентиляция, система отопления. Я очень рад за детей, которые будут сюда ходить, за их родителей и за педагогов. Этот детский сад будем передовым во всех отношениях. Прекрасный спортивный зал, прекрасный зал для творчества. Я думаю, не один талант вырастет в стенах этого детского сада.

Осталась только внутренняя отделка. Фото: КРО «Единая Россия»

Развитие и поддержка системы дошкольного образования является одним из приоритетов Народной программы партии «Единая Россия». Партийцы на всех уровнях работают над обеспечением ее качества и доступности, в том числе за счет строительства новых, современных детских садов.