В Красноярске на грядущих выходных резко похолодает Фото: Мария ЛЕНЦ

После потепления в Красноярске ожидается резкое похолодание. Синоптики Гидрометцентра рассказали, какой будет погода в Красноярске на выходных 24-25 сентября 2022 года.

Так, в субботу днем будет около +10 градусов. Ожидается облачность и небольшой дождь. Ночь будет пасмурной и холодной: температура понизится до +1 градуса, возможен снег с дождем – первый этой осенью. Сила ветра в течение суток будет колебаться от 3 до 12 метров в секунду.

В воскресенье днем похолодает до +8 градусов. Дожди прекратятся, но облачность останется. Зато стихнет ветер, синоптики прогнозируют практически полный штиль. Ночью вновь резко похолодает до +1 градуса и пройдет снег с дождем. Сильного ветра не ожидается.