На Прутовском мелководье в Енисей выпустили 375 тысяч мальков сибирского осетра. Фото: предоставлено компанией «Норникель»

В Енисее пополнение: 20 сентября на Прутовском мелководье в воду выпустили 325 тысяч мальков сибирского осетра. Место выбрано не случайно: специалисты заранее проверили, чтобы была достаточная кормовая база для молоди, а количество хищных рыб минимальное. Плюс учитывается температура воды и наличие естественных укрытий. И чтобы подальше от населенных пунктов, от рыбаков, от транспортных маршрутов водных судов. Так что Прутовское мелководье в Енисейском районе подходит для этих целей как нельзя лучше. «Новоселов» весом в несколько граммов привезли за сотни километров на специализированном транспорте, затем под присмотром представителя Росприроднадзора аккуратно выпустили в воду.

За всем внимательно следят специалисты Росприроднадзора. Фото: предоставлено компанией «Норникель»

Это очередная акция «Норникеля» в рамках мероприятий по искусственному восполнению запасов рыбы в Енисее. С начала года компания выпустила в Енисей в общем количестве около 700 тысяч мальков. Из них 300 тысяч – хариус и сиг, а 400 тысяч – краснокнижный сибирский осетр.

- Поддержание биоразнообразия, восполнение молоди рыб на территориях присутствия компании и ответственное отношение к окружающей среде – это приоритет «Норникеля» в его повседневной работе. Сегодня нами было выпущено 325 тысяч мальков осетра, а с начала года эта цифра составляет уже порядка 700 тысяч особей различных пород ценных рыб. В дальнейшие годы мы намерены только увеличивать эти показатели на всеобщее благо, - прокомментировал начальник управления промышленной экологии Заполярного филиала «Норникеля» Юрий Семенов.

Вперед, осетрята, в свой новый дом. Фото: предоставлено компанией «Норникель»

В мероприятиях по зарыблению Енисея участвовали Заполярный филиал, ООО «Медвежий ручей», ООО «Норильский обеспечивающий комплекс», «НН Девелопмент» и другие дочерние предприятия «Норникеля». Мальков в этом году выпускали возле села Есаулово в Березовском районе (это несколько километров ниже по течению от краевого центра) и у села Атаманово в Сухобузимском районе. Молодь для выпуска выращивается в специальных условиях на крупном рыбоводном комплексе ООО «Малтат», с которым «Норникель» сотрудничает с 2016 года.

Молодь ценных пород рыб выращивают опытные специалисты. Фото: предоставлено компанией «Норникель»

Программа искусственного зарыбления является частью деятельности компании по сохранению биоразнообразия и реализуется в соответствии с требованиями российского законодательства и научными рекомендациями. Добавим, в прошлом году горно-металлургическая компания утвердила экологическую стратегию, которая охватывает все основные области влияния на окружающую среду: изменение климата, воздух, вода, управление отходами, почва и биоразнообразие. Согласно стратегии, всего на реализацию экологических проектов до 2031 года «Норникель» направит более 440 миллиардов рублей.

Это, видимо, осетр-мама, дающая десятки тысяч икринок. Фото: предоставлено компанией «Норникель»

Наша справка

Сибирский осетр обитает в реках и озерах Сибири от Иртыша до Колымы. Предельный возраст – 60 лет, вырастает до 2 метров длиной и весом до 200 кг. В Красной книге РФ с 2001 года. Проблема в том, что растет эта рыба очень медленно и первый раз дает икру в возрасте 13−15 лет и затем повторяет это только через два-три года. Многие столетия человек вылавливал осетра, настало время возвращать Енисею свои долги.

Прутовское мелководье как нельзя лучше подходит для молодых осетров. Фото: предоставлено компанией «Норникель»