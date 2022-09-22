Осенний «Экомарафон-2022»: где и когда в Красноярске высаживают деревья Фото: Мария ЛЕНЦ

«Экомарафон» – традиционная акция энергетиков, которую Зеленая дружина СГК проводит уже седьмой год подряд. Дважды в год, весной и осенью, отряды дружины и неравнодушных горожан выходят в сады, скверы, на пришкольные и другие городские территории, чтобы наш край и город Красноярск стали зеленее и чище. «Экомарафон» традиционно поддерживает и «Комсомольская правда».

За все время действия акции вклад энергетиков в озеленение региона составил более 5,5 тысяч деревьев. Добавим, что каждый раз «Экомарафон» сопровождается сбором вторсырья.

В рамках осеннего этапа этого года в Красноярске появится более двухсот новых деревьев. Так, 21 и 22 сентября Зеленая дружина и энергетики проводят высадки на территориях ТЭЦ. А 23 сентября центром внимание станут территория школы № 156 и сквер «Солнечная поляна» микрорайона Солнечный. Для посадки приготовлены березы, рябины и яблони. Энтузиастов приглашают присоединиться. Саженцы уже готовы, инструментом обеспечат, хорошее настроение гарантировано.

А еще в 23 сентября на акции в сквере «Солнечная поляна» жители района и города могут сдать в переработку макулатуру и пластик. Приносите вторсырье к скверу с 13.00 до 14.30. Автофургон партнера экологической акции - компании «Бумажник24» - узнаете сразу, он будет соответствующим образом обозначен.

Что принимаем:

Макулатуру: бумага, старые журналы, книги, учебники, рекламные брошюры, глянец, чистый картон. Но не принимаются: упаковка из-под яиц, грязный, жирный картон, мешки из-под строительных материалов.

Цена за 1 килограмм - 8 рублей.

Пластик: ПЭТ-бутылки из-под напитков, ПНД (флаконы от бытовой химии, шампуней и пр.), все виды плёнок и пакетов. Не принимаются: одноразовые контейнеры.

Цена за 1 килограмм – 10 рублей.

Дорогие красноярцы, жители микрорайона Солнечный, ждем вас на экологической акции в пятницу 23 сентября в 13 часов в парке «Солнечная поляна» (улица Молодежная, 33).

Сделаем вместе родной город уютным, красивым, чистым и зеленым!

Подробности на сайте sibgenco.online и в группе vk.com/greenbrigade.