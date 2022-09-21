Сломал ребра, ударил головой об кресло: в Красноярском крае отец пытался дважды убить новорожденного малыша

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Дикое, абсолютно не укладывающееся в голове происшествие случилось в Мотыгинском районе Красноярского края. 41-летний мужчина зверски издевался над собственным новорожденным сыном. Как рассказали в Следкоме, плач малыша толкнул отца на две попытки убийства ребенка, которому едва исполнился месяц от роду.

Первое покушение произошло 24 января 2022 года. Малыш, которому едва исполнился месяц, в какой-то момент начал сильно плакать. Раздраженный пьяный отец схватил ребенка и с силой сжал его. Раздался хруст и душераздирающий крик… Врачи диагностировали перелом двух ребер. Младенец провел в больнице больше месяца – домой его выписали только 4 марта.

Вторая попытка произошло через 2 недели после выписки ребенка. 19 марта выпивший мужчина остался сидеть с малышом, пока его супруга пошла за алкогольной «добавкой». Младенец вновь расплакался и отец начал его успокаивать своими методами. Сначала ударил ладонью по животу, а когда ребенок не замолчал, то схватил его и ударил головой об кресло. В этот момент пришла мать малыша и прекратила зверское издевательство над сыном.

Женщина попыталась вызвать врачей, но тогда её супруг схватил кочергу и стал угрожать убить её и их ребенка. Но мать все равно смогла дозвониться до скорой и сообщила о произошедшем в полицию.

Мужчину арестовали и завели уголовное дело по статьям: «умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершенное в отношении малолетнего», «покушение на убийство малолетнего» и «угроза убийством».

В ходе следствия выяснилось, что отец был ранее судим – в 2001 году он убил другого ребенка. Сначала мужчина отрицал свою вину, выдвигал разные версии, но затем сознался во всем.

Сейчас ребенок находится в детском доме, решается вопрос о лишении прав обоих родителей. Уголовное дело в скором времени будет передано суд. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

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