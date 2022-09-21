Красноярского триатлониста-олимпийца Дмитрия Полянского сбил Land Cruiser во время тренировки в Москве

Фото: соцсети Дмитрия Полянского

Красноярский триатлонист Дмитрий Полянский попал в ДТП во время тренировки в Москве. Как рассказал спортсмен в своих соцсетях, он ехал по прямой на велосипеде, когда во время разворота со встречной полосы его сбил Land Cruiser, за рулем которого была женщина.

Полянский готовился к заезду на чемпионате России Ironstar-2022 в Сочи, который пройдет с 7 по 10 октября. Отправился на очередную тренировку, проехал уже более 100 километров и собирался использовать день по максимуму, когда на пустой дороге внезапно возник белый внедорожник Land Cruiser.

- Ехал по прямой, впереди никого, буквально мгновение и впереди меня уже бочина машины, которая не заметив меня решила по быстренькому сделать полицейский разворот, со встречной полосы прямо передо мной. Я только что и успел чуть нажать на тормоза и слегка отвернуть, может и зря. Удар пришелся прямо в плечо об машину! В итоге перелом ключицы. Завтра уже операция, - рассказывает Дмитрий в соцсетях.

Фото: соцсети Дмитрия Полянского

Триатлонист сообщил, что этот сезон для него закончен и пожелал своим коллегам удачи на заезде в Сочи.

Напомним, что Дмитрий Полянский в составе национальной команды по триатлону с 2003 года. За свою успешную карьеру он стал чемпионом мира в эстафете (2007), победителем этапа Кубка мира (2009), чемпионом Европы среди юниоров (2009), трехкратным чемпионом России (2007, 2013,2014) и неоднократный участником Олимпийских игр.

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Несмотря на все трудности, связанные с коронавирусом. Дмитрий Полянский один из самых звездных и опытных спортсменов в составе сборной России в Токио-2020. Для красноярского триатлониста – это уже четвертая Олимпиада. С 2008 года он не пропустил ни одного олимпийского старта. Напомним, соревнования по триатлону стартуют уже 26 июля. (Подробнее)