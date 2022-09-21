Разыскивается мусор!

Фото: Мария ЛЕНЦ

Пять тонн всевозможных отходов собрали волонтеры на берегу Енисея в Зеленой Роще. Пожалуй, впервые на косе Орлиха прошла такая тщательная и массовая уборка: в уже традиционном экологическом празднике «День реки» участвовал 401 человек.

Впервые такая акция прошла в Красноярске в 2011 году: инициатором экологического волонтерского проекта «День Енисея» стал основатель компании РУСАЛ Олег Дерипаска: таким образом промышленник и предприниматель решил привлечь внимание к проблемам одной из крупнейших рек России. Первыми волонтерами акции стали сотрудники РУСАЛа, однако идея очистить берега от мусора привлекла столько добровольцев, что сейчас экологическая акция проходит ежегодно в тринадцати городах страны под названием «День реки».

Фото: Мария ЛЕНЦ

Чтобы принять участие в акции, нужно собрать команду добровольцев (или присоединиться к чьей-то команде уже на месте), зарегистрироваться на старте, получить маршрутный лист, необходимый для уборки инвентарь и прийти к финишу не только с полными мешками мусора, но и с определенными знаниями. По ходу уборки волонтеры проходят различные испытания, отвечают на вопросы о защите окружающей среды, правилах экологичного поведения, сборе и сортировке бытовых отходов… Задания никогда не повторяются. Команда, набравшая больше всего баллов, получает сувениры. В этом году баллы можно было заработать, правильно рассортировав собранный мусор.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Впрочем, добровольцы участвуют в акции не ради подарков.

- Наше главное правило не меняется: на День реки приходят только по желанию, по велению сердца. Несмотря на то, что в предыдущие два года из-за пандемии мы ограничивали количество участников, сегодняшнее количество волонтеров сравнимо с лучшими годами проведения проекта. И это актуально: на Орлихе очень нужен был массовый экоквест, мусора очень много, - рассказала Юлия Евдокимова, руководитель проекта «День реки», event- менеджер Центра социальных программ РУСАЛа.

В общей сложности волонтеры собрали пять тонн мусора! Все «находки» сразу же были рассортированы: то, что можно использовать вторично (пластик и стекло), отправилось в переработку благодаря партнерам из Красноярской рециклинговой компании. То, что уже использовать нельзя, было утилизировано. При этом на берегу попадались такие экзотические находки, как мягкая мебель, компьютеры, радиодетали, обрывки металлического троса, одежда – от белья до пуховиков, какие-то пластиковые конструкции совершенно непонятного назначения и даже тележка из супермаркета! А уж автомобильных покрышек хватило бы на целый автопарк.

Фото: Мария ЛЕНЦ

После сортировки организаторы посчитали «улов»: 279 мешков со смешанным мусором, 124 мешка пластика, 59 мешков со стеклом, 145 покрышек и 66 мешков с металлическими отходами.

Фото: Мария ЛЕНЦ

ФАКТ

С 2011 года волонтеры РУСАЛа провели на берегах Енисея более 300 экологических акций, в них участвовали в общей сложности 85 тысяч человек, которые собрали 900 КамАЗов мусора.

Фото: Мария ЛЕНЦ

КОНКРЕТНО

С 2012 года День Енисея официально отмечается как экологический праздник в Красноярском крае, Хакасии и Туве – обычно в последнюю субботу сентября.

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