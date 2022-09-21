В Красноярске водитель пытался обманом избежать лишения прав, но нарвался на мошенников

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске водитель, которого вот-вот должны были лишить прав за пьяное вождение, попытался обманом этого избежать и нарвался на мошенников. Как рассказали КП-Красноярск в пресс-службе МВД, мужчине пообещали «решить проблему» за 80 000 рублей с предоплатой в 50 000 рублей.

После того, как горе-водитель получил административный протокол за вождение в нетрезвом виде, у него на лобовом стекле возникла визитка с контактами «специалистов», которые могут помочь сохранить права. Мужчина позвонил по указанному номеру и ему предложили «решить проблему» за 80 000 рублей. За эти деньги ему пообещали представить его интересы в суде и отстоять водительское удостоверение.

Водитель согласился и перевел предоплату в размере 50 000 рублей. После этого мошенники исчезли, в суде не появились и мужчину все-таки лишили возможности законно управлять автомобилем на полтора года. Осознав, что его обманули при попытке обмануть суд, водитель решил обратиться в полицию.

Оперативники довольно скоро установили личность «решальщика». Было заведено уголовное дело по статье «Мошенничество». Теперь его судьбой займется суд.