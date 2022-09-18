В Железногорске пьяный мужчина на остановке дважды ударил мальчика, который заступился за пожилую женщину

В Железногорске пьяный мужчина на остановке дважды ударил мальчика. Стоп-кадр видео

В Железногорске пьяный и явно неадекватный мужчина на остановке дважды ударил восьмилетнего мальчика, который смело заступился за пожилую женщину. В соцсети в паблике «Железногорск. СобытияГород-26 (16+)» появилось видео, которое предоставила жительница города, чья дочь стала свидетельницей этого безобразного инцидента и сняла его на телефон. Женщина пишет: «Этот мальчик – одноклассник моей дочери. На остановке он заступился за бабушку, на которую кричал этот неадекват. Мальчика зовут Степан. Даже в таком юном возрасте он – настоящий мужчина. Спасибо родителям за такое воспитание. А тем, кто знает этого мужчину, просьба сообщить в правоохранительные органы».

В пресс-службе полиции прокомментировали ситуацию «Комсомольской правде»-Красноярск. Все произошло накануне днем, 17 сентября, около 17:30 напротив бывшего кинотеатра «Спартак». Восьмилетний мальчик не смог остаться равнодушным, когда на остановке пьяный гражданин стал кричать на пожилую женщину. Он заступился за нее, сделал замечание. Тогда агрессивный дебошир переключил свое внимание на него и как минимум дважды ударил его ладонью по лицу. Третьеклассник пришел домой, рассказал обо всем родителям, а те написали заявление в полицию. Оперативникам мальчик повторил свой рассказ.

Пострадавшего направили на судебно-медицинское обследование. А личность неадеквата установили быстро: нигде не работающий 46-летний местный житель. В комментариях, кстати, подписчики сообщают, что за мужчиной давно водятся грехи: «Постоянно пристает к людям, повод ему не нужен».

Мужчина задержан, идет проверка, по результатам которой будет принято решение о том, будет ли заведено уголовное дело. Полиция Железногорска обращается к возможным очевидцам происшествия и просит позвонить в дежурную часть по телефонам:

- 8 (3919) 74-58-58, 76- 58- 58 или 02.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Скрутил и поставил на колени»: житель Красноярска спас 9-летнего мальчика от неадеквата, который ударил ребенка ножом в шею

Шокирующее событие, которое сейчас обсуждают в Красноярске. Мужчина в состоянии сильного алкогольного опьянения напал на 9-летнего мальчика. Будем называть вещи своими именами – неадекватный пьяный мужчина. Потому что ударить ножом ребенка в шею не сможет ни один человек в здравом рассудке (подробнее).

В Красноярске во дворе дома женщина ударила 10-летнего ребенка на глазах у его матери

16 мая в Красноярске женщина ударила 10-летнего мальчика из-за конфликта с другим ребенком. Об этом сообщает МВД по краю. Происшествие случилось во дворе дома. Оказалось, что 10-летний мальчик повздорил со сверстником. В конфликт детей вмешалась неизвестная женщина, которая ударила одного из ребят. Все произошло на глазах у матери пострадавшего ребенка – она в этот момент выходила из подъезда (подробнее).