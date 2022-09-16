В Красноярске 11-летний мальчик умер на улице Фото: Мария ЛЕНЦ

Трагедия случилась в минувший вторник, 13 августа. Около девяти утра 11-летний мальчишка бежал в спортивный клуб «Лидер», на занятия в секцию карате. И вдруг упал в нескольких метрах от входа. Упал и замер. Его заметил рабочий клуба по имени Леонид.

- Я подошел к нему и говорю: «Молодой человек, поднимайтесь». Начал его шевелить, а он не подает признаков жизни, губы начали синеть, - рассказал Леонид 7 телеканалу. Мужчина сообщил, что вместе с другими очевидцами несчастья он кинулся спасать мальчонку: перевернули на спину, под голову подложили покрывало, стали делать искусственное дыхание, вызвали скорую помощь. Только вот бригада ехала очень долго, минут 15 или 20. Точное время никто не считал, не до того было, старались помочь ребенку. Когда медики, наконец, прибыли и стали грузить его в салон спецавтомобиля, Леонид уверен – он был жив, лицо порозовело. Хотя это могло ему показаться.

Однако вскоре стало известно, что ребенок умер. В пресс-службе регионального следкома информацию подтвердили:

- По результатам судебно-медицинской экспертизы установлено, что ребенок страдал сердечным заболеванием - врожденным пороком сердца. Заболевание диагностировано после смерти ребенка. Его смерть не связана с занятиями в спортивной секции.

Но почему об этом никто не знал? Тренер мальчика Роман передает слова его матери: женщина уверяла, что ее сын был абсолютно здоров. Мальчик жил с бабушкой и дедушкой, пока мама работала в Москве. Занимался карате с удовольствием, благо живут они неподалеку от спортивного зала. На занятия ходил один. И вот беда.

В родительских чатах уже идет информация, чтобы родители еще раз проверили здоровье своих детей. Занятия спортом – это отлично, но при некоторых патологиях сильные нагрузки противопоказаны.

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