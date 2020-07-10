Брачная аферистка обманула на 280 тысяч рублей 28 женихов из Норильска

10 Июль 2020 2020-07-10T09:43:49+03:00

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Следователи полиции в Норильске передали в суд дело брачной интернет-аферистки, которая долгое время жила за счет обманутых мужчин. В основном это жители Норильска. Входила в доверие, кокетничала с суровыми северянами, а потом вытягивала из них деньги. Длилось все го, сообщает ГУ МВД по Красноярскому краю.

- При общении с молодыми людьми, она просила перевести денежные средства, рассказывая о якобы тяжелом материальном положении и различных трудных жизненных ситуациях, - говорят в региональном главке МВД. - Злоумышленница таким образом познакомилась с тридцатью тремя мужчинами, которые перевели ее в общей сложности более 280 тысяч рублей.

Позднее следователям аферистка рассказала, что выбрала Норильск по простому принципу: жители заполярного города больше зарабатывают, а значит, и делиться будут щедрее других. К тому же, сама женщина из Красноярска - расстояние между городами немалое, рисков быть пойманной меньше.

В отношении нее возбудили уголовное дело по ч.1 и ч.2 ст.. 159 УК России (мошенничество). Ей грозит до 5 лет лишения свободы. Пока что женщина под подпиской о невыезде, но вскоре ее дело рассмотрит суд. Сколько бы и дали мошеннице, но разбитые сердца ее интернет-возлюбленных это вряд ли излечит.

ИСТОЧНИК KP.RU