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Общество14 сентября 2022 5:50

В лонг-лист ресторанной премии WHERETOEAT Сибирь вошли 36 заведений из Красноярска

Победитель станет известен в октябре
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
Церемония 2021 года. Фото: wheretoeat.ru

Церемония 2021 года. Фото: wheretoeat.ru

В лонг-лист престижной премии WHERETOEAT Сибирь-2022 вошли 36 красноярских ресторанов. Об этом сообщается на сайте премии.

Всего в конкурсе приминают участие 174 заведения из 16 сибирских городов. Больше всего претендентов на победу у Новосибирск – 46 ресторанов, затем Красноярск – 36 и замыкает тройку Омск – 29 заведений.

Финал конкурса пройдет 13 октября, однако даты публикации шорт-листа пока нет, как и официального места проведения. Итоговые списки победителей формируются тайным голосованием коллегии экспертов.

Напомним, что в 2021 году в топ-10 сибирской премии оказались пять ресторанов Красноярска. Более того, красноярские заведения заняли весь пьедестал:

- «0.75 Please» - 1 место;

- «Tunguska» - 2 место;

- «Чешуя» - 3 место.

Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ