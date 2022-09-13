В Красноярском крае мужчина выставил убийство брата как суицид, чтобы избежать наказания

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Стали известны подробности убийства мужчины в Железногорске Красноярского края. Как рассказал собственный источник «КП-Красноярск», родственники убитого решили сначала выставить все как суицид, чтобы избежать наказания.

Трагедия произошла в ночь на 10 сентября. Поздно вечером 9 сентября мужчина решил съездить в гости к своему брату, взял с собой супругу. Родственники давно не виделись, сразу же сели отмечать встречу. Спустя несколько часов между братьями разгорелся скандал. Слово за слово и вот уже один из мужчин хватается за нож и дважды бьет родственника – в живот и в грудь. Железногорец теряет сознание, ему вызывают скорую, медики госпитализируют раненного.

Состояние мужчины было тяжелым, медики от прогнозов отказались, пообещав сделать все, что могут. Его брату стало сразу понятно, сейчас нагрянет полиция и он может попрощаться со свободой. Посовещавшись с женой, мужчина решает скрыть факт преступления, выставив все произошедшее как суицид. Именно эту версию супруги и выдали полицейским.

Но перед смертью, раненный мужчина успел рассказать, что же произошло в его квартире в тот вечер. Его брат долго упираться не стал – написал явку с повинной.

В отношении брата погибшего расследуется уголовное дело по статье «убийство». Мужчина арестован, следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.

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