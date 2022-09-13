В Красноярском крае встреча двух братьев закончилась убийством

В Железногорске встреча родственников закончилась кровопролитием Фото: Мария ЛЕНЦ

В Железногорске на улице Маяковского встреча родственников закончилась поножовщиной и убийством. Об этом КП-Красноярск рассказал собственный источник.

9 сентября мужчина со своей женой приехал в Железногорск к дальнему родственнику. Началось застолье, когда время перевалило за полночь, будучи в изрядном подпитии, сибиряки начали ругаться друг с другом.

Не став терпеть оскорбления гость схватил лежащий рядом нож и дважды ударил родственника – в живот и в грудь. Раненого мужчина госпитализировали, но на следующее утро он скончался.

Изначально уголовное дело завели по статье «умышленного причинения тяжкого вреда здоровью человека», однако вскоре переквалифицировали в «убийство». Мужчина же отправлен под арест.