Пострадали дети: фейерверк на Дне города в Кызыле ударил по людям

Трем детям понадобилась помощь медиков. Фото: стоп-кадр видео

Празднование Дня города в Кызыле закончилось ЧП. Заряды фейерверка, который должен был стать самым ярким моментом торжества, полетели в зрителей. Пострадали дети.

Начиналось все, на первый взгляд, максимально безопасно. Пиротехнику, как это требуется по нормам, установили на барже вдали от берега, но что-то пошло не так. Восторженные от красоты залпов люди никак не ожидали, что спустя буквально секунду им придется дать деру со смотровой площадки. Искры буквально посыпались на них. Среди пострадавших трое детей. — Детям оказана медицинская помощь. Обстоятельства выясняются, — сообщила детский омбудсмен Тувы Сайзана Товуу. Естественно, залпы тут же были остановлены, праздник испорчен, началась легкая паника, все были в замешательстве. В городской администрации назвали произошедшее нештатной ситуацией. Ее взял под контроль глава республики.

— Все ответственные службы сейчас разбираются в причинах ЧП при проведении праздничного салюта в Кызыле. Если вина подрядчика по не соблюдению техники безопасности подтвердится, то он должен понести ответственность по всей строгости закона, — сказал Владислав Ховалыг.

Ситуацию взял на контроль глава Тувы.

Он отметил, что сейчас самое главное — оказать всю необходимую, своевременную помощь пострадавшим.

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