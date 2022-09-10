«В моей практике это первый такой диагноз у взрослого»: красноярец научился дышать носом лишь после операции в 32 года

Врач с пациентом, который спустя 32 года научился дышать носом. Фото: ФСКЦ ФМБА России

В Красноярске врачи прооперировали 32-летнего мужчину, который всю жизнь не чувствовал запахов и дышал через рот. Об этом сообщает пресс-служба ФСКЦ ФМБА.

Врачи диагностировали у красноярца артезию хоан – зарастание отверстий, соединяющих полость носа и носоглотку, из-за чего воздух не может проходить через нос. Операция шла около 40 минут. Причем сам пациент искренне считал, что всему виной искривление носовой перегородки.

32 года жизни с артезией хоан сказались на здоровье пациента. Мужчина мучился от головных болей, у него искривился прикус, деформировалась верхняя челюсть, участилась одышка и появилась постоянная сухость во рту.

Фото: ФСКЦ ФМБА России

- Мы приняли решение провести компьютерную томографию, которая и выявила главную проблему. То, что пациент 32 года жил с такой патологией - большая редкость. Обычно артезия хоан распознается у детей еще в роддоме. В моей практике это первый случай, когда такая проблема диагностирована у взрослого, - рассказывает врач-оториноларинголог отделения оториноларингологии ФСНКЦ ФМБА России Сергей Макаревич.

Уже через 3 дня после операции мужчину выписали. У него начался этап восстановления. Слизистая отвыкла от потока воздуха, поэтому дыхание через нос будет восстанавливаться постепенно. Однако уже совсем скоро пациент сможет в полной мере насладиться не только дыханием, но и многообразием ароматов:

- Мне скоро будет 33 года, а я первый раз в жизни дышу носом, представляете! Я даже не могу передать, насколько это необычно. Как только мне сняли повязку, я попытался сделать первый вдох: «Как же это круто!», - поделился эмоциями пациент.