Красноярский регбист о съемках в спортивной драме «Начать сначала»: «Это было ужасно. Играть в регби легче»

Фильм "Начать сначала" уже в кинотеатрах Красноярска и всей страны.

Сегодня, 8 сентября, в российский прокат выходит первая и пока единственная полнометражная кинолента об игре в регби «Начать сначала». «Комсомольская правда» в Красноярске в августе 2020 года побывала на съемках этого фильма, нам удалось узнать подробности о сюжете и не только у исполнителя одной из главных ролей Алексея Шевченкова.

Алексей Шевченков и Владимир Стеклов на съемках в Красноярске на стадионе "Авангард". Фото: Мария ЛЕНЦ

О том, что получилось в итоге, на радио «Комсомольская правда» рассказал исполнитель главной роли Владимир Сычев.

Для Красноярска, столицы российского регби, родины двух лучших команд страны «Енисей-СТМ» и «Красный яр», премьера фильма «Начать сначала» - особое событие!

Во-первых, фильм снят местной кинокомпанией «Мечта» в Красноярске и крае. Причем, не в каких-то придуманных городах с «нейтральными» названиями вроде Приморска или Зареченска. Нет, названы Лесосибирск, Енисейск, Красноярск, БСМП, стадион «Авангард». По сюжету фильма действие происходит в Лесосибирске. Однако на кадрах этот город мы не увидим. Съемки проходили в Красноярске на стадионах «Авангард», «Красный Яр», в лицейском спортзале Ветлужанки, в спортивном лагере «Космос» под Маганском.

Кадр из фильма, стадион "Авангард". Фото: Мария ЛЕНЦ

Во-вторых, в фильме снимались спортсмены клубов «Красный яр» и «Енисей-СТМ». Причем, регбист «Красного яра» Виталий Новоселов неожиданно для себя получил одну из главных ролей, хулигана из неблагополучной семьи Андрея Харитонова, изгоя, которого тренер неожиданно для всех назначил капитаном регбийной команды. Пока начинающие актеры мечтают о любой роли в кино и ради этого готовы на многое, Виталий и не помышлял о кинокарьере.

- Это было ужасно, - говорит он о съемках и признается, что играть в регби намного легче, чем сниматься в кино и что он никогда не давал интервью, и к вниманию прессы не привык. - Снималась вся моя команда 2003 года, но не знаю, чем именно я приглянулся режиссеру. Роль получил случайно, должен был играть московский актер. Видел не весь съемочный материал, но подметил, что в фильме несколько историй. Это история тренера, история моего героя, у которого отец в тюрьме, мать пьет, а он – одиночка, ставший капитаном команды, история сына миллионера, который хочет играть в регби, а отец против и еще одна история – парня, бывшего регбиста, который стал инвалидом, но не потерял интерес к спорту.

Виталий Новоселов. Фото: минспорта Красноярского края.

А легенда российского регби Александр Юрьевич Первухин играет самого себя!

- Фильм не видел, буду смотреть вместе со всеми, не знаю, что там получилось, что там оставили. Смеюсь, что променял актерскую карьеру на тренерскую работу.

- Как вы думаете, станет ли после этого фильма больше детей, которые захотят играть в регби?

- Популяризация спорта дело сложное, надеюсь, фильм поможет. Это хороший шаг, но один из многих.

Александр Первухин. Фото: минспорта Красноярского края.

Режиссер фильма Ирина Гобозашвили тоже поделилась своими впечатлениями от того, что получилось в итоге:

- Что задумано и что получилось - совпало! Регби очень сильно люблю, стояла задача популяризация этой игры, надеюсь, это удалось. Негативных отзывов пока не видела.

Ирина рассказала, что сначала фильм получился продолжительностью 2 часа 40 минут. Потом его урезали. Потом покрошили еще раз, в итоге осталось 1 час 47 минут, и не все увидят себя на экране…

Ирина Гобозашвили. Фото: минспорта Красноярского края.

Актриса Елена Бирюкова в фильме представляет любовную линию, со спортом не связанную:

- Никогда раньше не смотрела регби, очень сложно понять правила этой игры. В Красноярске я была уже раз 15, но всегда по работе. Хотя, когда выпадает свободное время, есть куда пойти, например, у вас прекрасные рестораны, лучше, чем в Москве. В Москве премьера уже прошла, с аншлагом, хотя это был понедельник, но пришли все приглашенные, более полутора тысяч человек, значит, есть интерес.

Елена Бирюкова. Фото: минспорта Красноярского края.

Добавим, что в российский прокат выходит 1000 копий, а с 15 сентября спортивную драму «Начать сначала» увидят зрители в Белоруссии, Казахстане, Киргизии.

Еще один факт – фильм снят без использования бюджетных денег, продюсерам удалось найти спонсоров, среди которых и бывший губернатор Красноярского края Лев Кузнецов.

Наша справка

Главная сюжетная линия спортивной драмы «Начать сначала» посвящена главному тренеру сборной России по регби, который после череды неудач возвращается в свой родной город, где ему приходится все начинать сначала. Он становится обычным учителем физкультуры и создает из школьников регбийную команду. Фильм заканчивается, когда новоиспеченная команда выходит на поле на свою первую в жизни игру, но зрителю понятно, что впереди – большое спортивное будущее.

В фильме заняты известные российские актеры: Владимир Сычев, Владимир Стеклов, Ольга Хохлова, Алексей Шевченков, Елена Бирюкова, несколько эпизодических ролей сыграли красноярские артисты Людмила Михненкова, Мария Алексеева и др. В массовых сценах заняты воспитанники детско-юношеских школ, игроки регбийных клубов.

Баста (Василий Вакуленко) подарил фильму свою песню «Моя игра».