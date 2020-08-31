Актер Алексей Шевченков: «Про третью дочь никогда не рассказывал, но больше не хочу это скрывать»

Алексей Шевченков: «Это костюм моего персонажа в фильме «Начать сначала», в жизни я так не одеваюсь. Хотя джинсы мои, они у меня для огорода, попросили привезти что-то такое. И бородку специально для роли отрастил». Фото: Мария ЛЕНЦ

Только что мы его видели на Первом канале в сериале «Жила-была одна баба», а сейчас он снимается в Красноярске в спортивной драме «Начать сначала» и рассказал «Комсомольской правде» - Красноярск о своем отношении к алкоголю, смертельному ДТП с участием Михаила Ефремова и о своей семье.

Алексей Шевченков известен зрителям благодаря ролям в популярных и рейтинговых кинопроектах, их у него около 120, плюс работы в театре.

Сейчас он снимается в Красноярске, в спортивной драме «Начать сначала» и в перерыве между съемками не только ответил на наши вопросы, но и рассказал то, о чем не говорил раньше.

- Почему вы согласились сниматься, все же Красноярск – не Голливуд.

- А что Голливуд? Разницы нет. Мне понравился персонаж, такой нестереотипный учитель физкультуры, который очень бережно и трепетно относится к детям. Мне это вдруг понравилось, захотелось показать тепло и свет. Мне этот персонаж напоминает Вячеслава Тихонова в фильме «Доживем до понедельника».

Алексей Шевченков на съемках фильма в Красноярске Фото: Мария ЛЕНЦ

И Красноярск для меня не чужой, я здесь был не раз, у меня много друзей в этом городе, ходил с ними на «Столбы» зимой, замерз. Единственный минус - далековато лететь.

- Ваш герой, учитель физкультуры, религиозен, цитирует Библию, в любой ситуации видит только хорошее. Что вам пришлось вырабатывать для этого персонажа?

- Моя моторика слишком быстрая, мне пришлось с этим бороться, говорить спокойнее. Мои быстрые дерганые жесты этому персонажу несвойственны, хотя он физрук. Не думаю, что он придуман, думаю, такие люди есть.

- У вас была бурная молодость, в интервью вы рассказывали, что пили, дрались и даже бомжевали одно время. Для актера такие зигзаги биографии обязательны или можно обойтись и без них?

- Это немного преувеличено, даже были конфликты с журналистами по этому поводу. И эти все загулы – это все не нужно, это лишнее, обман.

- Вам удалось справиться с алкоголем. Но не всем это удается. И творчество заменяют скандалы и даже преступления. Как это случилось с Михаилом Ефремовым. Вы с ним знакомы? Как вы воспринимаете эту историю?

- Я считаю, алкоголь – самое страшное преступление, лучше курить марихуану, чем пить водку. Я так говорю, потому что сам прошел через это. По молодости все мы чудили. Другой дело, что кто-то смог остановиться, кто-то не смог. Дебошир, игрок про меня – это преувеличение, все у меня было как у всех, и спасибо небесам, что удалось схватиться за голову, изменить свою жизнь и для меня это большая победа, я не пью с 2006 года.

С Михаилом мы знакомы. И я не понимаю этих людей, которые стоят возле суда. Они чего добиваются? Что они хотят сказать? С каждым это может случиться, но надо отвечать – это мое мнение. Не один он ездит по пьяни, но совершил – отвечай.

- Кстати, какие качества вы больше всего цените в мужчине?

- Наверное, внутренний стержень, который не дает сойти на обочину: поднять руку на женщину, обидеть слабого, потерять свое достоинство. Проиграть можно, но стержень потерять нельзя, это самое главное.

- А что главное в женщине?

- Это сложный вопрос. Главное – если тебя тянет к этой женщине. А что там в ней такого – уже неважно. Это так индивидуально. Хотя красивые женщины – манкие, стимул для мужчины. Я всю жизнь пытался что-то делать для женщины. Поступал в театральный – хотел что-то доказать своей первой любви, потом играл в футбол, потом взял гитару и начал петь – все это тоже из-за женщины. Я в школе был мелкий, коротышка, мне приходилось брать чем-то другим, работать над собой.

- Вы работали в театре Армена Джигарханяна, он тоже все делал ради женщины, своей молодой жены Виталины Цымбалюк-Романовской?

- Его молодая жена повлияла на уход практически всей труппы. Театр развалился. Она имела надуманный вес, но Армен Борисович ее поддерживал и срывал зло на актерах. Наши действия и поступки подтверждают то, что мы хотим на самом деле. Хотим театр - будет театр, хотим любви - будет любовь. Это и случилось с Джигарханяном. Он дал власть человеку, несведущему в театре. Она же его потом и закрыла в кабинете. Потому что он запретил выпускать премьеру с ее участием, эту самодеятельность! Я раньше сильно переживал, хотя к тому времени уже ушел в другой театр, спасибо Олегу Табакову. После ухода год ходил, как пришибленный, театр Армена Джигарханяна – это был мой дом, наш дом, альма-матер. И уже после этого другого дома не найдешь. Для меня это было важно и ценно.

Алексей Шевченков Фото: Мария ЛЕНЦ

- Получается, роль женщины в жизни мужчины – определяющая?

- Я вообще не семьянин, я не люблю семью в традиционном понимании: брак, жена, дети. Мое понимание другое, семья - это когда ты не можешь жить без другого человека. И, как правило, это ребенок, дети. Потому что женщину любишь, привыкаешь к ней, потом любовь притупляется, хочется чего-то нового, а любовь к детям не проходит никогда. Дети – это святое. И как бы ни складывалась моя жизнь, я всегда рядом с детьми. Никогда их не оставлю.

- У вас две дочки, Василиса и Варвара, как вы их воспитываете?

- У меня три дочки, про третью никогда не рассказывал, но больше не хочу это скрывать, она тоже моя дочь от другой женщины. Ей полтора года, зовут Ульяна и это желанный ребенок.

- И вы открыто об этом говорите? Не все так могут.

- Моя совесть не позволяет отмахнуться, это же мой ребенок. Я лучше умру, но не покину детей никогда. Все три мои дочки одинаково любимы. С женой мы давно в стадии развода, я человек свободный, но от детей я не свободен. Никогда нельзя отрекаться от того, что есть.

- У нашего земляка, писателя Виктора Астафьева, были две внебрачных дочери, он их официально не признал и не дал им свою фамилию. А вы предлагали дать Ульяне свою фамилию?

- Я предлагал, но у мамы Ульяны не было такой потребности. Дочь вырастет, и если захочет взять мою фамилию, буду рад. Я и скрывал ребенка только потому, что она маленькая. Хотел, чтобы она немного подросла. Чего скрывать, это же счастье! Другое дело, хватило бы сил на то, чтобы сделать дочек счастливыми, насколько это возможно. Построил дом в Подмосковье, строил долго, сейчас надо другой дом строить. Большую часть времени живу там, на даче, там и детям хорошо.

- Еще будут дети?

- Вряд ли, их же еще поднять надо!

- Вы приехали в Москву из провинции, кем вы себя ощущаете, москвичом или приезжим?

- Я не москвич, Москва меня не принимает до сих пор, у меня даже своей квартиры нет. И не потому, что я разбрасываю деньги направо и налево, нет, просто так складывается: четыре месяца работаешь, восемь месяцев стоишь, и гонорар «съедаешь». Я с этим свыкся. А поначалу сильно переживал, что не могу позволить себе крышу над головой. Я и из театра ушел потому, что не всегда отпускали на съемки, а мне надо было зарабатывать.

- У вас же много фильмов, около 120…

- Звучит увесисто, но много эпизодов, несколько съемочных дней - и все. Больших ролей немного.

- И давайте попробуем заглянуть в будущее: каким вы видите себя через 10, 20 лет?

- Наверное, ворчливым стариком. Со мной и сейчас бывает сложновато. Хотя я человек мягкий, стараюсь быть добрее, но что буду ворчливым стариком – не сомневаюсь. Стать режиссером мне не очень бы хотелось, для этого нужны свои идеи, а у меня такое было только один раз, я вдруг увидел, как снять фильм «Москва-Петушки». Даже деньги искал, но не нашел. Буду ли я актером? Я все чаще задумываюсь над тем, а что такое актер в наше время? Много людей популярных, они тоже играют какую-то роль, может, и они актеры? Думаю, зритель, когда смотрит спектакль, не оценивает, кто как играет, он больше смотрит за личностью. А кому-то просто хочется после работы посмотреть на красивых людей на сцене. Я склонен считать так. Артистом может быть любой человек. Это все бред, что этот одаренный, а этот нет. Каждый человек интересный, и он всему может научиться. Для меня артист тот, кто сыграл трех абсолютно разных персонажей, а не «сидит» на одном. Мне еще помогает песня, гитара, - я здесь ни от кого не завишу, ни от режиссера, ни от продюсера, ни от партнеров. Гитара не дает соврать и каждое слово в песне отточено.

И меня раздражает, когда говорят, что артист – очень тяжелая профессия. Иди на завод! Для меня сцена - это кайф, любимая работа, аплодисменты, любовь зрителей.

- А отцу не хотели ничего доказать? Вы из-за него даже поменяли фамилию. Сейчас с ним какие отношения?

- Нет, не хотел. Помню, в детстве ходил за ним хвостиком, но когда подрос, понял, что мешаю ему. Мы с ним несколько раз встречались уже после института. Обиды нет, так у него жизнь сложилась. Отец умер давно. Сложно судить, и незачем. Я его простил, мне-то он, по большому счету, ничего не сделал, мне за мать обидно. А что касается фамилии – это юношеский максимализм, сейчас бы не менял ничего. А тогда мама мне рассказала о том, чего я не знал, о рукоприкладстве, алкоголе. Я хотел взять фамилию мамы, но был в Питере, надо было ехать домой, проходить какую-то процедуру, я взял, и в советском паспорте подписал чернилами букву «в», получился Шевченков. И это прокатило. Но потом думал, что глупость, конечно.

НАША СПРАВКА

Спортивная драма «Начать сначала» - это история тренера сборной по регби, который после череды жизненных неудач, вынужден вернуться в родной провинциальный городок. Съемки проходят в Красноярске, прокат полнометражного фильма будет по всей стране. Главные роли в фильме исполняют актеры театра и кино Владимир Сычев, Ольга Хохлова, Владимир Стеклов, Елена Бирюкова и Алексей Шевченков.

Фильм снимают Федерация регби России и красноярская кинокомпания «Мечта».