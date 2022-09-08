Красноярские медики вытащили из матки пациентки 5-килограммовую опухоль. Фото: ФСНКЦ ФМБА России

В Красноярске гинекологи ФМБА удалили из пациентки гигантскую 5-килограммовую опухоль. Об этом сообщает пресс-служба ФСНКЦ ФМБА России.

У женщины была диагностирована миома матки – доброкачественная опухоль. Она занимала буквально почти всю брюшную область. Ситуация была настолько серьезной, что грозило почечной недостаточностью, риску маточных кровотечений и перитонитом. В любой момент это могло привести к смерти. Как итог – 5-килограммовая опухоль, и операция стала неизбежной.

Врачи изумлялись – как женщина могла вести хоть какую-то социальную жизнь с такой проблемой! Медики сообщают, что операции можно было избежать. Пациентка еще два года назад обращалась с жалобой, и ее предупреждали о необходимости оперативного вмешательства:

Фото: ФСНКЦ ФМБА России

- Если бы пациентка приняла медицинскую помощь на ранних стадиях, операцию можно было провести лапароскопией, что значительно бы ускорило процесс восстановления. Более того, при доброкачественных опухолях диаметром до 2 см лечение возможно исключительно медикаментами, что вообще исключает операцию, - завгинекологическим отделением ФСНКЦ ФМБА России Алексей Полстяной.

Операция же прошла без осложнений. Но прибегнуть пришлось к субтотальной гистерэктомии – то есть вырезать тело матки с сохранением шейки. Вместе с тем, медики сетуют, что очень часто женщины до последнего тянут с деликатными проблемами, так как на первый план выходят стеснение и страх.

- Регулярно проходите медосмотр, включающий в себя посещение врача-гинеколога. Вовремя диагностировать даже малейшее отклонение от нормы поможет ежегодное прохождение нескольких процедур: УЗИ малого таза, маммографии или УЗИ молочных желез, кольпоскопии, сдачи мазка на флору и онкоцитологию, - добавил Алексей Полстяной.