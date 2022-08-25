В Абакане на привязавших пленкой к столбу мальчика подростков завели уголовное дело

В Абакане на привязавших к столбу мальчика подростков завели уголовное дело Фото: Мария ЛЕНЦ

25 августа в Абакане завели уголовное дело на подростков, которые привязали приятеля к столбу пищевой пленкой. Об этом сообщает СК по Красноярскому краю и Хакасии.

Напомним, что 24 августа в хакасских соцсетях появилось видео, на кадрах изображены мальчик, привязанный к столбу пищевой пленкой, и несколько подростков, которые смеются над обездвиженным приятелем и мешают ему освободиться. В ответ на негодование людей один из участников попытался объяснить, что парень сам попросил привязать его к столбу и даже купил для этого пленку, словом – все было в шутку. Школьник якобы никак не пострадал, а на столбе провисел не больше 1,5 минут, и вообще – видео снимали для себя.

Также парень в комментариях хвастался, что ни ему, ни его друзьям за это видео ничего не будет. И даже предлагал обсудить претензии юзеров лично. Пока две стороны сражались в интернете, следком проводил проверку, а на следующий день завел уголовное дело по статье «незаконное лишение свободы человека, не связанное с его похищением, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего».

Следователи рассказали, что случай произошел еще 18 августа, а к столбу был привязан 13-летний школьник. Участие в «шутке» принимали четверо мальчиков 13, 15, 16 и 17 лет. Еще раньше в мэрии Абакана сообщали, что все дети по стандарту из благополучных детей и на учете не состоят, но все может поменяться уже в ближайшее время. По версии СК, пленку купил не привязанный подросток, а именно его «товарищи». Сейчас «шутников» допрашивают.

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Парни в хорошем настроении, всем очень весело, не веселился только тот, кто был привязан. Мальчик пытался вызволить себя из плена с помощью ключей, но один из ребят начал бить его палкой по руке, а затем отобрал ключ. Уже известно, это случилось на территории абаканской школы 24 августа. (подробнее)