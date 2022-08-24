В Абакане ребенка привязали пищевой пленкой к дереву и издевались Фото: Мария ЛЕНЦ

Видео, которое мы не сможем разместить на сайте... Подростки привязывают пленкой к дереву мальчишку на вид лет семи, тыкают сзади палкой... Хохочут. Ребенок полностью обездвижен, - сколько продолжаются издевательства, сказать трудно, видео обрывается. Шок-кадры сняты в Абакане и выложены в социальные сети.

Парни в хорошем настроении, всем очень весело, не веселился только тот, кто был привязан. Мальчик пытался вызволить себя из плена с помощью ключей, но один из ребят начал бить его палкой по руке, а затем отобрал ключ. Уже известно, это случилось на территории абаканской школы 24 августа.

Экзекуция проходила средь бела дня, но не нашлось никого, кто бы смог помешать подросткам. Уравновешивает ужас хотя бы реакция в соцсетях, она единодушна: это кошмар...

Подростки уже дали показания. Едва ли это правда, скорее всего, пытаются выкрутиться – якобы ребенок сам попросил это сделать «ради прикола». Хотя возможно, мальчишку запугали.

Еще кто-то предположил, что мальчик и мог попросить привязать себя к столбу, но сделал это, чтобы получить нечто вроде «одобрения» авторитетной группы подростков. В Следственном комитете говорят, все ребята из благополучных семей, но, как мы знаем, чаще всего это означает, что как минимум «не состояли на учете». Так или иначе, безнаказанным уже ничего не останется.

Ситуацию прокомментировал и мэр Абакана Алексей Лемин. Он отметил, что к разбирательству подключены управление образования, КДН и социальный педагог. Градоначальник также заявил, что подобные игры, даже если они добровольные, нормой не являются:

- Именно с подобных выходок начинается падение ребенка как личности. Отнеситесь трезво к этой ситуации. Подумайте, что нужно сделать, чтобы подобное не повторилось, - сказал Лемин.

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Ребята два года крепко дружили, мальчик никогда не жаловался на товарищей, с охотой выходил с ними на улицу – словом проблем никаких не было. Так и в тот день женщина спокойно отпустила ребенка. (подробнее)